مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات: نرحب بمخرجات الحوار حول الانتخابات المحلية بقطاع غزة





ويقول المرصد إن ذلك جاء بمشاركة فصائل العمل الوطني والاسلامي وما افضى هذا الحوار الى نتائج ظهرت في اللقاء الوطني الذي عقد يوم امس و"اذا نحيي كل الجهود التي بذلت فاننا نطالب باستمرار الروح الايجابية التي طغت على الحوار وضرورة توفير الاجواء المحفزة واطلاق الحريات واحترام حرية الراي والتعبير والتجمع السلمي للمضي قدما في توفير البيئة الانتخابية الملائمة لانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة".



وأكد أن الانتخابات المحلية في قطاع غزة تشكل حاجة ملحة جدا وخصوصا انها حرمت منها لثلاث دورات انتخابية لاسباب سياسية، اننا نرى بان المشاركة في الانتخابات المحلية في القطاع ترشيحا وانتخابا حق للمواطن يجب ان لا يتم تقييده من اي طرف.



وتابع المرصد: بما ان الدورة الرابعة للانتخابات المحلية جرت في مرحلتين وتبقى مرحلة ثالثة فاننا نطالب دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية باصدار مرسوم يحدد موعد للمرحلة الثالثة بحيث تشمل المجالس التي لم تتقدم باي قائمة في المرحلتين الاولى والثانية وعددها 27 هيئة والتي تعثرت بعد الانتخابات في الضفة الغربية وعددها 35 هيئة محلية ومجالس قطاع غزة والتي يقدر عدد الناخبين فيها باكثر من مليون ناخب في اسرع وقت ممكن.



وقال: إننا نؤمن ان الانتخابات المحلية ممكن ان تشكل بارقة امل لتعزيز الوحدة الوطنية وخروج من مربع الانقسام وطريق لتوحيد مؤسساتنا الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنقال مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، اليوم الثلاثاء، إنه تابع بشكل متواصل تطورات الحوار المجتمعي في قطاع غزة حول الانتخابات المحلية، والذي استمر لفترة تزيد عن العامين بمبادرة شبكة المنظمات الاهلية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان في قطاع غزة.