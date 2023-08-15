مركز التنمية والإعلام المجتمعي ينفذ تدريبًا متخصصًا للصحفيات حول المرأة والمشاركة السياسية

رام الله - دنيا الوطننفذ مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC) تدريبًا متخصصًا حول حقوق المرأة في المشاركة السياسية، ضمن مشروع "أصوات النساء"، بدعم من صندوق المرأة الأفريقية (ِAWDF)، وبمشاركة 25 صحفية من جميع محافظات قطاع غزة.وقالت عندليب عدوان مديرة (CDMC) إن المركز يعمل منذ تأسيسه على تسليط الضوء على قضايا المرأة، ومعاناتها في كافة المجالات، وتعزيز مكانتها في المجتمع وتمكينها وبناء قدراتها ومعارفها ومهاراتها بحيث تصبح قادرة على المطالبة بحقوقها وتفعيل مشاركتها في المجال العام ووصولها لمواقع القرار والمشاركة السياسية الفاعلة.من جانبها، قالت خلود السوالمة، مديرة المشاريع في (CDMC) إن هذا المشروع يراكم على عمل المركز في قضايا حقوق المرأة في كافة المجالات كما أن أنشطة مشروع "أصوات النساء" ستعمل على رفع وعي المجتمع عامة مع التركيز على النساء حول قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتوعية بمفاهيم العدالة بين الجنسين، ومكافحة التمييز، بهدف الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع والتوعية كذلك بآليات مناهضته وطرق طلب المساعدة من قبل مقدمي الخدمات المتخصصة للنساء ضحايا العنف وأيضا الناجيات منه.وأكدت خولة البغدادي منسقة مشروع أصوات النساءعلى أن الصحفيات في نهاية التدريب ستعملن على تسليط الضوء على قضايا النساء والفتيات من خلال اعداد وكتابة تقارير ومحتوى اعلامي ورقمي يطرحن فيها العديد من القضايا المجتمعية المختلفة التي تعانين منها، والمحاولة في إيجاد الحلول لها، وتغيير بعض المفاهيم والمصطلحات الخاطئة بحق المرأة.واستمر التدريب أربعة أيام متواصلة، ناقش فيها المحامي عبدالله شرشرة في اليوم الأول والثاني "حقوق المرأة في المشاركة السياسية والمدنية والوصول لمراكز صنع القرار، وحقوقها في الاتفاقيات الدولية والقرارات الدولية المتعلقة بها مثل: قرار المختص 1325بالمرأة والسلام والأمن، وقرار مجلس الأمن المتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء والأطفال رقم 1820، والصادر عام 2008، ومنوهًا إلى إتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والإعلان بشأن النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات.فيما ركز الدكتور إياد الكرنز في اليوم الثالث والرابع على "دور الإعلام في تسليط الضوء على قضايا حقوق المرأة، وآليات وتدابير مناهضة كافة أشكال التمييز بهدف القضاء على التمييز القائم على أساس الجنس والعمر والإعاقة، ولضمان تكافؤ الفرص من الناحية العملية، والعنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكيفية حمايتهن في حال التعرض لأي خطر، والعنف المبني على النوع الاجتماعي.وضمن أنشطة المشروع اللاحقة للتدريب، ستسلط الصحفيات الضوء على قضايا المرأة، ومعرفة جملة حقوقها وخاصة المشاركة السياسية، ووصولها لمراكز صنع القرار من خلال إنشاء منتدى خاص للصحفيات يعرضن فيه كافة القضايا الخاصة بها لتعزيز حقها بالمشاركة السياسية، وكذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي، والمساواة الجندرية، وقضايا التمييز ضد النساء والفتيات.وستعمل الصحفيات بعد إنتهاء التدريب على إنتاج مواد إعلامية ومحتوى رقمي سيتم نشره من خلال حملة رقمية سينفذها مركز التنمية والإعلام المجتمعي CDMC)) في ختام أنشطة المشروع.وتتواصل أنشطة مشروع أصوات النساء بتنفيذ العديد من ورش التوعية التي تعمل على رفع وعي الجمهور بالقضايا المجتمعية المتعلقة بالنساء، والفتيات، التي ستمكنهم من مساعدة النساء على المطالبة بحقوقهن.ويجري مركز التنمية والإعلام المجتمعي استعداده لعقد تدريبًا متخصصًا يستهدف هواة وصناع الأفلام لإنتاج أفلام تحاكي واقع المرأة اليومية، والمعيقات التي تواجهها في الوصول للمطالبة بحقوقها في كافة المجالات، ضمن أنشطة مشروع "أصوات النساء".من الجدير ذكره أن مشروع أصوات النساء يهدف إلى دعم المشاركة السياسية للنساء والفتيات وتعزيز قدرتهن على اتخاذ قرارات مستجيبة وشاملة وتشاركية وتمثيلية لهن.في سياق متصل، أنهى مركز التنمية والاعلام المجتمعي تدريبًا متخصصًا في صناعة البودكاست للمنصات المسموعة، يناقش فيه قضايا التمييز الجندري في الفضاء الرقمي، والصورة النمطية تجاه المرأة، وحربة اتخاذ القرار، ليدعم ويعزز مشروع "أصوات النساء" في إيصال قضايا المرأة للرأي العام ومعرفة حقوقها في المشاركة السياسية ودعم وصولها لمراكز صنع القرار.يذكر أن مركز التنمية والاعلام المجتمعي (CDMC)، هو مؤسسة تنموية وإعلامية، تستثمر وتوظف وسائل الاعلام، والاعلام الاجتماعي كمنصة للخطاب الديمقراطي والدعوة إلى حقوق الإنسان والمواطنة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والحرية والازدهار.