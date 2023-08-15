بن غفير ينفّذ زيارة استفزازية لسجن النقب وسط حالة من الغضب

رام الله - دنيا الوطنسادت أجواء من التوتر الشديد في سجن النقب احتجاجًا على القمع والتفتيش والنقل التعسفي بحق الأسرى الفلسطينيين، صباح أمس الاثنين.ونفذ الوزير المتطرف بن غفير زيارات استفزازية لسجن النقب الصحراوي وسط حالة من التوتر التي تسود السجون.ورفض الأسرى الخروج للفحص الأمني احتجاجًا ورفضًا لسياسة النقل التعسفي التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال.ويواجه الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إجراءات قمعية وسياسات تنكيلية وعقوبات جماعية، تستوجب حراكاً فاعلاً وواسعاً ووحدة في الموقف لنصرتهم وإسنادهم.ويواصل الاحتلال عزل نحو 40 أسيراً في ظروف قاهرة، وتصعد من جريمة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.كما يواصل 13 أسيرًا إداريًا إضرابهم عن الطعام، وذلك ضمن الخطوات التي أقرتها لجنة الأسرى الإداريين، فيما ستشهد الأيام المقبلة انضمام مزيد من الأسرى للإضراب، وتوسيع دائرة الخطوات لتشمل معظم سجون الاحتلال الإسرائيلي.