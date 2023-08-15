خمسة أشقاء من عائلة الفسفوس يواجهون الاعتقال الإداريّ

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني، إن خمسة أشقاء من عائلة الفسفوس من مدينة دورا/ الخليل، يواصل الاحتلال اعتقالهم إداريًا، وهم: حسن الفسفوس (37 عامًا)، وخالد (35 عامًا)، وأكرم (39 عامًا)، وحافظ (40 عامًا)، بالإضافة إلى شقيقهم كايد (34 عامًا) والمضرب عن الطعام منذ 13 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.وأضاف نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عائلة الفسفوس وعلى مدار السنوات الماضية، واجهت عمليات تنكيل ممنهجة، وعشرات الاقتحامات لمنزلهم، عدا عن الاعتقالات المتكررة لكافة أبنائها دون استثناء، فجميع أبنائها هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، حيث أمضى حسن ما مجموعه نحو 8 سنوات ونصف، وخالد عشر سنوات، وأكرم خمس سنوات ونصف، وحافظ ست سنوات ونصف، بالإضافة إلى كايد المضرب عن الطعام، والذي أمضى نحو سبع سنوات.ولفت نادي الأسير، إلى أنّ عائلة الفسفوس واحدة من بين العديد من العائلات التي استهدفها الاحتلال بعمليات الاعتقال منها عمليات الاعتقال الإداريّ المتكررة، وذلك في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، الذي صعّد الاحتلال منها لا سيما مع تصاعد الحالة النضالية ضده.يذكر أنّ حسن متزوج وهو أب لطفل، وخالد أب لثلاثة أولاد، وكايد أب لطفلة، وأكرم أب لخمسة أولاد، وحافظ أب لثمانية من الأبناء والبنات.وفي هذا الإطار حمّل أمجد النجار الناطق الإعلامي في نادي الأسير المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأشقاء الخمسة، ومنهم كايد خاصة بعد ورود معلومات أن الوزير الفاشي (بن غفير) اقتحم زنزانته يوم أمس في (النقب)، لاحقًا جرى نقل كايد من (النقب) وحتى الآن لم ترد معلومة مؤكدة حول مكان نقله.يذكر أن كايد الفسفوس، معتقل منذ 2/5/2023، خاض سابقًا عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة (131) يومًا، وكذلك عام 2019.