اشتية: ماكينة الإرهاب الإسرائيلية لا تتوقف عن ارتكاب المزيد من الجرائم

رام الله - دنيا الوطناعتبر رئيس الوزراء، محمد اشتية، أن استمرار الاحتلال في ارتكاب الجرائم يعود إلى شعور الجناة بأنهم بمأمن من العقاب، مطالبا بتقديمهم للعدالة الدولية.وقال اشتية في تصريح اليوم الثلاثاء، إن ماكينة الإرهاب الإسرائيلية لا تتوقف عن ارتكاب المزيد من الجرائم، في متوالية القتل والحرق والمحو التي يجاهر بها قادة المؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل، والتي كان آخرها قتل الشاب محمد ربحي نجوم، والطفل قصي عمر سليمان الولجي، دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية.وتقدم اشتية من ذوي الشهيدين نجوم، والولجي، بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عزوجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.