الاتصالات بغزة تطلق خدمة المحفظة الإلكترونية للمواطنين والموظفين
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، عن إطلاق خدمة المحفظة الإلكترونية "Barid Pay" التي تحتوي على خدمات متنوعة من خلال تطبيق بنكي أون لاين الذي يضم عدة خدمات للتسوّق والدفع الإلكتروني للمواطنين والموظفين المتعاملين عبر البريد من خلال نقاط البيع المنتشرة في محافظات قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المواطنين والموظفين الإشتراك في محفظة البريد الالكترونية من خلال زيارة رابط الخدمة وتحميل التطبيق اضغط هنا.
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