بلدية غزة تبدأ بمنح الحرف والمنشآت التجارية شارة استيفاء الشروط الصحية والتنظيمية للعام 2023







رام الله - دنيا الوطنشرعت بلدية غزة بمنح الحرف والمنشآت التجارية المستوفية للشروط الصحية والتنظيمية والتراخيص اللازمة "شارة استيفاء الشروط" ضمن جهودها لتشجيع أصحاب المهن والحرف للالتزام بالشروط الصحية والبيئة والتنظيمية لضمان سلامة المواطنين وتشجيع الاقتصاد المحلي.وأكدت البلدية أنه حتى الآن تم منح خمس منشآت تجارية في المدينة هذه الشارات، ويجري تباعاً منح الحرف المستوفية الأخرى هذه الشارة ضمن المعايير المتبعة في البلدية.وأوضحت أن الهدف من منح هذه الإشارات هو تشجيع الحرف على استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة، ورفع مستوى الخدمات للمواطنين، وطمأنتهم بالتزام واتباع الحرفة للمعايير الصحية والبيئية والشروط التنظيمية، وكذلك تشجيع الاقتصاد المحلي في المدينة.ودعت البلدية كافة أصحاب الحرف والمنشآت التجارية في المدينة إلى ضرورة استيفاء الشروط والمعايير، ومراجعة قسم المهن والإعلانات في البلدية للحصول على الشارة بعد استيفاء الشروط المتبعة في البلدية.