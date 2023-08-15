شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: شهادة اعتقال مؤلمة لأصغر أسير شبل في سجن الدامون

هيئة الأسرى: شهادة اعتقال مؤلمة لأصغر أسير شبل في سجن الدامون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، تفاصيل التعذيب الشديد الذي تعرض له الأسير الشبل آدم عبود غيث (14 عاماً) من القدس، أثناء الاعتقال والتحقيق.

حيث قالت محامية الهيئة هبة اغباريه بعد زيارة غيث القابع في سجن الدامون، أنه وبتاريخ 24/05/2023، قام عدد من أفراد الشرطة (اليسام) والمخابرات الإسرائيلية  باقتحام منزل الاسير، و دخلوا على غرفته وهو نائم وايقظوه، ثم  طلبوا منه أن يرافقهم لمركز الشرطة لنصف ساعة و اعتقلوه مباشرة . قيدوا يديه الى الخلف ونقلوه الى غرف التحقيق في المسكوبية.

و في هذا السياق يقول الشبل آدم: "أجبروني على الركوع ، بعد أن عصبوا عيني و قيدوا يدي و قدمي، بعد ساعة من الركوع على ركبتي لم استطع تحمل الوجع، حيث أصبت قبل اعتقالي بشهر بحادث سيارة، و تفتت مفصل قدمي الشمال، وقمت بزراعة بلاتين فيها، وعندما اشتد على الألم ناديت على أحد الأشخاص وطلبت منه الوقوف بسبب الوجع في قدمي، أمسكني من رقبتي وادخلني الى غرفة أخرى، و بدأ بضرب رأسي بالحائط المصنوع من الجبصين عدة ضربات قوية مؤلمة، على أثرها كسر الحائط من شدة الضربات، ثم امسكني ورفعني للأعلى وضرب جسمي بالأرض، واخذ يدعس علي بقدمه على كافة أنحاء جسدي، وخاصة مكان البلاتين مسببا لي اوجاعا رهيبة . وبعدها ادخلني الى غرفة التحقيق ، حقق معي حوالي 4 ساعات، لم أعترف خلالها بشيء، فدخل 3 أشخاص آخرين و انهالوا علي بالضرب المبرح، و هددوني بالصاعق الكهربائي، و باستمرار الضرب إذا لم أتعرف بما يريدون" .   

بعد انتهاء التحقيق، نقل الأسير الشبل الى المحكمة و تم تمديد توقيفه، في الوقت الذي لم يتمكن من المشي بسبب الآلام الشديدة، و انتفاخ قدمه( مكان البلاتين) و الرضوض التي تعرض لها أثناء التحقيق الوحشي.   

 بقي في سجن المسكوبية 23 يوما , حقق معه خلالها 11 مرة اخرى ، و في كل مرة كان يتعرض للضرب و التهديد، ثم نقل الى سجن الدامون.

علما أن لم يحكم بعد، ومحكمته بتاريخ 13/09/2023، كما أن أخاه أيضا أسير يقبع في نفس السجن .   

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