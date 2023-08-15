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الأردن: طائرات مسيّرة لرصد مخالفات خلال إعلان نتائج الثانوية العامة

الأردن: طائرات مسيّرة لرصد مخالفات خلال إعلان نتائج الثانوية العامة
طائرات مسيّرة في الأردن لرصد مخالفات خلال إعلان نتائج الثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، عن تسيير طائرات مسيّرة "درون" لرصد مخالفات قد تنتج خلال إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي".

ودعا في تصريح لموقع (المملكة)، إلى الابتعاد عن التصرفات المخالفة مثل إطلاق الأعيرة النارية، والمواكب المعيقة للمرور والممارسات التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق.

وخصصت مديرية الأمن العام، رقما على تطبيق (واتساب) لتلقي البلاغات واستقبال الصور والفيديوهات عن حالات إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة للسير.

وقالت المديرية، في بيان، إنها خصصت الرقم 0797911911 على تطبيق واتساب لتلقي البلاغات، مشيرة إلى تعزيز الانتشار، والرقابة، ومتابعة البلاغات حتى يتم القبض على مطلقي الأعيرة النارية وصاحب المناسبة أو المنزل، وضبط الأسلحة.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، في وقت سابق، أن نتائج امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ستعلن مساء يوم الأربعاء المقبل، الـ 16 من الشهر الحالي.

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