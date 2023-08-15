شؤون فلسطينية

"الشؤون المدنية" تستضيف طاقم إذاعة أمن 24 التي ستنطلق قريباً

"الشؤون المدنية" تستضيف طاقم إذاعة أمن 24 التي ستنطلق قريباً
جانب من الاستضافة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الهيئة العامة للشؤون المدنية في مقرها بمدينة رام الله يوم امس اجتماعاً مع إذاعة " أمن 24" التابعة للأمن الوطني الفلسطيني ، لبحث سبل التعاون المشترك ما بين الهيئة والإذاعة، فيما يتعلق بتطوير أداء العمل الإعلامي.

جاء ذلك بحضور المتحدث باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية عماد قراقرة، ومدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الوطني الفلسطيني العميد/ حاتم واكد والمتحدث بإسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتنسيق الجهود ، وبناء الشراكة بالعمل الاعلامي ما بين الهيئة والاذاعة بكافة مكوناتها  ، وذلك على صعيد نقل وتبادل الاخبار وعقد الورشات والاجتماعات المستمرة على مستوى دوائر وطواقم العلاقات العامة والاعلام.

وقال عماد قراقرة ان هذا اللقاء يأتي بتوجيهات وتعليمات معالي الوزير حسين الشيخ وعطوفة الوكيل ايمن قنديل ، بالتعاون والتواصل مع كافة المؤسسات الاهلية والمدنية على مستوى العلاقات العامة والاعلام ، وبما يخدم المواطنين وحقهم في الحصول على المعلومات الهامة التي تمس ظروف حياتهم اليومية.

وأضاف إلى ضرورة تخصيص جزء من بث الاذاعة للحديث حول جهود الهيئة وانجازاتها في تذليل العقبات امام ابناء شعبنا في والوطن ، شاكراً لهم بإسم الهيئة على تلبية الدعوة من قبل طواقم الاذاعة المتمثلة بالامن الوطني وجهاز الشرطة والامن الوقائي والقضاء العسكري ، والاستخبارات العسكرية والخدمات الطبية العسكرية، وكل من يعمل من اجل النهوض بواقعنا الاعلامي الرسمي . 

بدورهم شكر العميد حاتم واكد والعقيد لؤي ارزيقات الهيئة العامة للشؤون المدنية ممثلة بمعالي الوزير حسين الشيخ على استضافتها ومبادرتها لعقد هذا الاجتماع ، وتعاونها  في العمل على تطوير أداء العمل الإعلامي بالتعاون مع الأجهزة الإعلامية الرسمية ، بهدف النهوض بدور الاعلام التوعوي المهني. 

ولفت العقيد لؤي ارزيقات إلى أن الاجتماع يهدف الى تنسيق الجهود بين الأطراف المشاركة لتعزيز دور الاعلام في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية لخدمة المواطنين في شتى المجالات.


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