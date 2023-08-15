أيبك تحقق صافي أرباح بقيمة 12.34 مليون دولار في النصف الأول 2023





وبلغت اجمالي الايرادات 590.8 مليون دولار، بنمو نسبته %7.2 على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الأصول 756 مليون دولار بنمو نسبته %8.74 مقارنة مع نهاية العام 2022، وكذلك ارتفعت حقوق ملكية مساهمي أيبك لتبلغ 186.7 مليون دولار بنمو حوالي %7 عن نهاية العام 2022.



وأوضح العقاد أسباب التراجع في صافي أرباح النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام السابق، مشيراً الى أن التضخم في تكلفة التمويل بسبب الارتفاع العالمي لأسعار الفائدة بدءاً من الربع الثاني من العام الماضي، واستمرار مؤشر أسعار الفائدة بالارتفاع الى يومنا هذا، بالإضافة الى ما عانته بعض شركات المجموعة من النقص في التوريد لسلع أساسية جراء مشاكل لوجستية متعلقة من بعض الموردين العالميين وخصوصاً لمخزون الأدوية والمواد الطبية التي توزعها شركة التوريدات والخدمات الطبية التابعة لأيبك كانت من أهم الأسباب التي ساهمت في تراجع نتائج النصف الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويضاف اليها أيضاً التأثير المحاسبي المتعلق بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 على نتائج شركة "بولونيز" التابعة لسنيورة في تركيا نتيجة لتصنيف تركيا كدولة ذات تضخم مفرط. مع الإشارة أيضا الى أن نتائج النصف الاول من العام الماضي اشتملت على أرباح رأسمالية لمرة واحدة ناتجة من أحد الشركات المستثمر بها، وكذلك تحقق أرباح استثنائية لشركة سنيورة التابعة لأيبك، وبالتالي فإن هذه الأسباب مجتمعة أدت بأن تكون نتائج النصف الاول لعام 2023 أقل من نتائج نفس الفترة من العام 2022.



من ناحية أخرى، شدد العقاد على متانة المركز المالي للشركة وتحقيقها لنتائج جيدة بالرغم من التحديات، مشدداً في الوقت ذاته الى ثقته في أداء شركات المجموعة وقدرة المجموعة على تحقيق نتائج جيدة تلبي توقعات المساهمين خلال هذا العام.



توزيع أرباح على مساهمي أيبك بقيمة 15.64 مليون دولار أمريكي



وأضاف العقاد أنه خلال النصف الأول من العام الحالي، قامت أيبك بتوزيع أسهم مجانية على مساهميها عددها 5 مليون سهم، أي بنسبة حوالي 4.46% من القيمة الإسمية للسهم، وقد أصبح رأس المال المدفوع للشركة بعد هذا التوزيع 117 مليون دولار أمريكي. كما تم توزيع أرباح نقدية بلغت 10.64 مليون دولار أمريكي، ما نسبته 9.5%. وبذلك بلغت مجمل قيمة توزيعات الأرباح على المساهمين 15.64 مليون دولار أمريكي أي بنسبة حوالي 13.96% من رأس المال المدفوع للشركة.



حول أيبك



وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال مجموعة شركاتها تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف حوالي 3000 موظف/ة في شركات المجموعة. للمزيد من المعلومات: www.apic.ps



وبلغت صافي الأرباح 12.34 مليون دولار أمريكي في النصف الأول 2023 مقارنة مع 20.38 مليون دولار في النصف الأول من العام 2022 بانخفاض نسبته %39.43 على أساس سنوي. فيما بلغت حصة مساهمي أيبك من أرباح النصف الأول من العام الحالي 11.08 مليون دولار أمريكي.