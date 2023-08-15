13.9 مليون دولار أرباح باديكو للنصف الأول من العام 2023

رام الله - دنيا الوطنأفصحت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للنصف الأول من العام 2023، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية (عائدة لمساهمي باديكو) بقيمة 13.9 مليون دولار مقارنة مع 12.8 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي بنمو قدره 8%.كما سجلت حصة السهم من الأرباح ارتفاعاً بنسبة 30%، بواقع 7 سنتات لكل سهم، وارتفع العائد على حقوق الملكية بنسبة 11%، كما ارتفعت نسبة السيولة بمقدار 9% مقارنة بما كانت عليه نهاية العام الماضي.وبلغت القيمة الدفترية للسهم 1.86 دولار كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، مع العلم أن سهم الشركة تم تداوله على بورصة فلسطين خلال النصف الأول من العام الحالي بين قيم 1.32 و1.42 دولار.وبهذه النتائج، تستمر المؤشرات المالية الأساسية للشركة بالنمو مدعومة بأداءٍ قوي من الشركات التابعة والحليفة، وانعكاساً لإعادة الهيكلة التي تمت على بعض الاستثمارات والشركات التابعة والحليفة.ومن الجدير بالذكر أن باديكو شركة مساهمة عامة تستثمر في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تمارس أعمالها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقاري، والمالي، والصناعي والزراعي، والسياحي، والبنية التحتية والطاقة.