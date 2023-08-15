شؤون فلسطينية

الصالحي: نتطلع لدور فاعل للصين لتطبيق قرارات الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال

الصالحي: نتطلع لدور فاعل للصين لتطبيق قرارات الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الفلسطيني والصيني والعلاقات الرفاقية بين حزب الشعب الفلسطيني والحزب الشيوعي الصيني، وأهمية تعزيز هذه العلاقات على أسس الثقة والاحترام المتبادل، والتعاون في القضايا المشتركة التي تجمع الطرفين.

جاء ذلك خلال لقاء رسمي عقده أمين عام حزب الشعب مع السفير الصيني لدى فلسطين، سلمه خلاله رسالة تعزية للقيادة الصينية بضحايا الفيضانات في مقاطعة خبي شمال الصين.

وأشار الصالحي خلال اللقاء، إلى ما تميزت به العلاقات الصينية الفلسطينية من مصداقية وعمق طوال العقود الماضية، مشيداَ بوقوف  جمهورية الصين الدائم إلى جانب النضال المشروع للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة في الاستقلال والحرية، وبضمنها مبادرة النقاط الثلاث التي طرحها الرئيس "شي جي بينغ" حول القضية الفلسطينية

ووضع الصالحي السفير الصيني في صورة الحوارات الأخيرة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين في جمهورية مصر العربية، وتشكيل لجنة متابعة بهذا الخصوص،  مؤكدا على موقف حزب الشعب الداعم لذلك، وسرعة القيام بالمهام الموكلة اليها، خاصة في ظل تصاعد العدوان الاسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني الذي يواجه جرائم الاحتلال اليومية، وسياسات الاستيطان الاستعماري، وهو ما يتطلب خطوات عملية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية فورا لمواجهة هذه التحديات.

وأعرب الصالحي عن تطلع الشعب الفلسطيني لدور فاعل للصين من أجل تحرك دولي جاد وعملي للجم سياسات الاحتلال وإرهابه، وتطبيق قرارات الامم المتحدة لإنهائه، وهو ما دأبت الولايات المتحدة على تعطيله.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات الثنائية بين الجانين والعمل على  تطوير العلاقات بين الحزبين في المرحلة القريبة القادمة.



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