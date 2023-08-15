جيش الاحتلال يعلن العثور على منصة إطلاق صاروخ في جنين

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن الجيش عثر على منصة إطلاق الصاروخ الذي أطلق صباح اليوم من جنين باتجاه مستوطنة (شاكيد).





وكانت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أفادت بأن جيش الاحتلال شرع في التحقيق في صحة ما أعلنته "كتيبة العياش"، بشأن إطلاق صاروخ نحو مستوطنة (شاكيد)، شمالي الضفة الغربية.وأضافت بأن "الأجهزة الأمنية تعتبر ظهور القذائف الصاروخية في جنين تطورا في غاية الخطورة".وأعلنت (كتيبة العياش) صباح اليوم الثلاثاء، عن قصفها لمستوطنة شاكيد غرب جنين بصاروخ (قسام 1) رداً على جريمة الاحتلال في أريحا.وأضافت في بيان لها أنه رداً على "جرائم العدو بحق أبناء شعبنا وثأراً لدماء شهدائنا التي هي وقود جهادنا واستمرارا لعملية الاعداد والتطوير المستمر"، تمكنت من قصف مستوطنة شاكيد غرب جنين بصاروخ قسام (١) .وتابعت في البيان: "برغم الظروف الأمنية المعقده وقلة الإمكانيات والتضيقات الأمنية الكبيرة إلا أننا في كتيبة العياش مستمرون بإذن الله في طريقنا لجعل ضفة العياش جحيما على أبناء القردة والخنازير".