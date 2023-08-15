"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في تركيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في تركيا للعام الدراسي 2023-2024، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.وأوضحت أن تقديم الطلبات، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمُصدَّقة حسب الأصول؛ يتم في مقر الوزارة برام الله أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.