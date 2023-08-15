وزير الدفاع الروسي: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي

وقال شويغو: "نرى كيف يدعم الغرب الفاشية والنازية في أوكرانيا، وسيكون ذلك أساسا لنا في مكافحة النازية والاستعمار الجديد"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).





وتابع وزير الدفاع الروسي، بأن "العملية العسكرية الروسية الخاصة بددت الكثير من الأساطير بشأن الأسلحة وقدرات (ناتو).



