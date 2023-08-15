وزير الدفاع الروسي: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي.
وأضاف في افتتاح مؤتمر موسكو الـ 11 للأمن الدولي، أن "الغرب يواصل دعمها بالأسلحة وتقويض الأمن الدولي".
وقال شويغو: "نرى كيف يدعم الغرب الفاشية والنازية في أوكرانيا، وسيكون ذلك أساسا لنا في مكافحة النازية والاستعمار الجديد"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
وتابع وزير الدفاع الروسي، بأن "العملية العسكرية الروسية الخاصة بددت الكثير من الأساطير بشأن الأسلحة وقدرات (ناتو).
وأشار شويغو إلى أن ما وصفهم "المستشارون والمرتزقة الأجانب يعملون على أرض المعركة، ومع ذلك لا تتمكن أوكرانيا من تحقيق أي نجاح على أرض المعركة".
التعليقات