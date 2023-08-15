بالفيديو: القسام تعلن السيطرة على مسيّرة شرق غزة
أعلنت (كتائب القسام) الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن سيطرتها على طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "أوربيتر K1" شرق غزة.
وقالت الكتائب في بيان لها اليوم الثلاثاء، : "بعون الله وتوفيقه تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام يوم أمس الاثنين 27 محرم 1445هـ الموافق 14/08/2023م من الاستيلاء على طائرةٍ صهيونيةٍ مسيّرة من نوع "أوربيتر K1".
وأشارت إلى أن "الطائرة كانت في مهمة استطلاع في أجواء شرق غزة، قبل أن يتمكن مجاهدو القسام من السيطرة عليها".
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