بالفيديو: القسام تعلن السيطرة على مسيّرة شرق غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت (كتائب القسام) الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن سيطرتها على طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "أوربيتر K1" شرق غزة.وقالت الكتائب في بيان لها اليوم الثلاثاء، : "بعون الله وتوفيقه تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام يوم أمس الاثنين 27 محرم 1445هـ الموافق 14/08/2023م من الاستيلاء على طائرةٍ صهيونيةٍ مسيّرة من نوع "أوربيتر K1".وأشارت إلى أن "الطائرة كانت في مهمة استطلاع في أجواء شرق غزة، قبل أن يتمكن مجاهدو القسام من السيطرة عليها".