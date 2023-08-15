الأردن: وزير الداخلية يُقر بازدياد نسبة تعاطي المخدرات في البلاد



وأشاد بالتعاون المميز بين الجانب الأردني والعراقي، مشيرا إلى أن الحدود مع الجمهورية العراقية لا تشكل عبئا أمنيا نظرا للإجراءات المشددة لمراقبة وضبط الحدود، كما أشاد بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي لما تبذله من جهود لمراقبة حدودنا مع سوريا والتي تمتد على مسافة 375 كم، كما أشاد بالجهود التي تقوم بها مديرية الأمن العام بجميع مكوناتها خاصة إدارة مكافحة المخدرات حيال التعامل مع هذه الظاهرة وضمن محاور عملها الثلاثة "العمليات، والوقاية، والعلاج".



من جانبهم أكد رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عدنان الجحيشي وأعضاء اللجنة رغبة الجانب العراقي في تعزيز التعاون المشترك في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي شكلت خطرا يداهم مجتمعاتنا، مستعرضا جهود بلاده في هذا الإطار ودور البرلمان العراقي عبر اللجنة المختصة في مواجهة خطر المخدرات.



وأشار إلى أن الزيارة جاءت بهدف الاطلاع على القوانين في الدول التي تشهد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي ومنها الأردن، كما أن الزيارة تهدف لعقد عدة اجتماعات مع عدة وزارات وقطاعات في مجال مكافحة المخدرات.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأردنية العراقية المميزة وسبل تعزيزها في المجالات كافة ومن ضمنها مكافحة المخدرات.



رام الله - دنيا الوطنأكّد وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني يحرص على العمل المشترك بين الأردن والعراق، لمواجهة التحديات الأمنية وآفة المخدرات التي باتت خطراً حتميا عابرا للحدود.وقال خلال استقباله رئيس وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي، إن "الأردن لا يزال ممرا لتجار المخدرات ولكن لا يمكننا إغفال الازدياد في نسبة التعاطي بين أبناء المجتمع الأمر الذي يحتم علينا اتباع المنهج الشمولي لمكافحة هذه الآفة باللجوء للتثقيف والتوعية من خلال الإعلام والأسرة والمؤسسات التربوية والجامعات والمساجد ومنابر الخطباء وكل فرصة متاحة لمنع أبنائنا للوصول إلى المخدرات التي تلحق الأذى بهم وبأسرهم".وأشار الفراية إلى أن آفة المخدرات باتت من القضايا التي يصعب علاجها داخل الغرف المغلقة لما تشكله من "خطر يهدد أبناءنا وبناتنا ويزعزع مجتمعاتنا".ووفق الفراية: "أصبحت المخدرات دافعا أساسيا للجريمة وللحصول على دخل مادي كما أصبح الترويج لها يسلك كل السبل مما يدفعنا لمواجته في أشد الطرق والحزم في فرض العقوبات وإنفاذ القانون من خلال أجهزتنا الأمنية المواكبة للتطورات الناشئة في هذا المجال واستخدام التكنولوجيا لمكافحة وتعقب وسائل التهريب وضبط مرتكبيها"، وفق ما نقل موقع (المملكة).