"التربية" تختتم برنامج تهيئة مربيات رياض الأطفال

جاء ذلك بحضور كل من مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي د. سهير القاسم، ومدير عام رياض الأطفال د. إيهاب شكري، وعدد من مدربي وموظفي المعهد ورياض الأطفال والمربيات.



وأكدت القاسم، أهمية مرحلة رياض الأطفال، ودورها في صقل شخصية الطفل والتي تحتاج لجهد خاص من المربيات والمشرفات على حد سواء، مشيرة لضرورة استثمار مخرجات هذا البرنامج في توجيه ورعاية الأطفال، والحرص على نموهم بشكل سليم،

منوهة إلى أن البرنامج يعد سلسلة من برامج أخرى لاحقة في إطار تعزيز ورفد المربيات بالمهارات والخبرات اللازمة، مشيدة بتضافر الجهود مع الإدارات المعنية للوصول إلى الغاية المرجوة.

من جانبه بارك شكري، هذا الإنجاز المتميز للمربيات والذي تطلب جهداً وعملاً متواصلاً على مدار عام كامل، مثمناً الشراكات الحقيقية مع الإدارات الأخرى في الوزارة.





وأكد أن هذه المرحلة أساسية ويبنى عليها لاحقاً، متطرقاً إلى ضرورة زيادة عدد الصفوف التمهيدية في المدارس الحكومية لما تحتويه هذه المرحلة من أساسيات وسلوكات تلازم الطفل في مراحل نموه كافة.











وفي اختتام اللقاء الذي قامت بعرافته مشرفة تدريب في المعهد الوطني ليلى ياسين، تم تكريم المدربات والمربيات والعاملين على هذا البرنامج في مراحله كله

رام الله - دنيا الوطناختتمت وزارة التربية والتعليم برنامج تهيئة مربيات رياض الأطفال المنعقد على مدار عام كامل، حيث يهدف البرنامج إلى المساهمة في تشكيل وصقل شخصية الطفل في مراحله المبكرة، من خلال استثمار الخبرات المكتسبة كافة ط، وتطبيقها في مجالتربية وتنشئة الأطفال.