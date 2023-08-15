ليبرمان: نتنياهو منع عملية عسكرية فورية ضد حزب الله

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حزب (يسرائيل بيتينو) أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منع وبشكل شخصي عملية عسكرية فورية ضد "استفزازات" حزب الله عند الحدود اللبنانية.وأضاف ليبرمان أن نتنياهو "يُتأتئ ويعمل ضد توصية المستوى المهني في جهاز الأمن، الذي أوصى بالعمل فورا وبشكل حازم جدا ورئيس الحكومة تأتأ وأوقفهم ومنعهم من الرد الذي أرادوا تنفيذه".وتابع ليبرمان أن نتنياهو "يمنع حاليا مداولات في كابينيت وكذلك في لجنة الخارجية والأمن حول كفاءات الجيش الإسرائيلي، وهذا بكل بساطة أمر لا يقبله العقل".وكان وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، هدد حزب الله، الأسبوع الماضي، قائلا "إنني أحذر حزب الله ونصر الله بألا يرتكب خطأ. لقد ارتكبتم خطأ في الماضي ودفعتم أثمانا باهظة جدا. وإذا تطور تصعيد أو مواجهة، سنعيد لبنان إلى العصر الحجري".