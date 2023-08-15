فصائل تنعى شهيدي أريحا

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد الشاب: محمد ربحي نجوم (24 عامًا)، والشهيد الفتى: قصي عمر الولجي (17 عامًا) اللذين استشهدا بنيران قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر غرب مدينة أريحا.وحيت حركة (حماس) في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء المقاومين الذين تصدوا لعدوان الاحتلال، مؤكدةً أن دماء الشهداء التي روت أرض فلسطين ستزيد من عزم ثوارنا ومقاومتهم دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وفي المقدّمة منها المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى.بدورها، نعت حركة الجهاد الاسلامي الشهيدين: قصي عمر الولجي (16 عاماً) ومحمد ربحي نجوم (25 عاماً)، اللذين ارتقيا برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا.وأكدت الحركة في بيانٍ لها، أن استمرار الجرائم لن تضعف عزيمة شعبنا وتمسكه بحقه ومقاومته رغم عظم التضحيات، وأن دم الشهداء سيزيد من جذوة الانتفاضة المشتعلة التي ستنقلب وبالاً على العدو في كل الساحات.من جانبها، أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أنّ دماء الشهداء الأبطال ستزيد من رقعة المقاومة في مدن وقرى ومخيمات الضفة المحتلة والتصدي للاحتلال والعدوان الفاشي المتصاعد بحق شعبنا.وشدّدت الشعبيّة أنّ جرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا وقواه إلّا قوّة وتصميمًا على استمرار المقاومة حتى إنهاء الاحتلال، وستشكل حافزًا للوحدة، وتشكيل لجان الحماية والدفاع عن شعبنا في كل بقعة من أرض فلسطين.