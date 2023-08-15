شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات: نتابع تطورات الانتخابات المحلية بغزة ومجلس الوزراء من يحدد موعدها

لجنة الانتخابات: نتابع تطورات الانتخابات المحلية بغزة ومجلس الوزراء من يحدد موعدها
لجنة الانتخابات المركزية
رام الله - دنيا الوطن
عقبت لجنة الانتخابات المركزية على مخرجات الإجتماع الفصائلي التشاوري الذي جرى في قطاع غزة، أمس الاثنين، بخصوص انتخابات الهيئات المحلية في القطاع.

وقالت اللجنة في بيان لها، صباح اليوم، إنها تتابع باهتمام التطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات المحلية في غزة.

وأكدت اللجنة على جاهزيتها لإجراء هذه الانتخابات حال اصدار مجلس الوزراء قرارا يحدد موعدها، علماً بأن المجلس هو صاحب الولاية القانونية للدعوة اليها طبقا لقانون الانتخابات المحلية.

وعُقد أمس الاثنين، لقاء تشاوري وطني في غزة، حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع، شاركت فيه الفصائل ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والوجهاء والمخاتير.

وجاء في البيان الختامي: "اجتمعت الفصائل وممثلون عن المجتمع المدني للتشاور حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، وخلال الاجتماع أكد الحضور على أهمية وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة".

وطالب البيان "الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتسهيل إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية".

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