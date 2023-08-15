شؤون فلسطينية

فتح: الانتخابات في غزة ضرورة خدماتية لا علاقة لها بالسياسة وجاهزون لها

فتح: الانتخابات في غزة ضرورة خدماتية لا علاقة لها بالسياسة وجاهزون لها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) جاهزيتها لإجراء انتخابات النقابات والبلديات والجامعات في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة منذر الحايك، اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات بكافة أشكالها في غزة ضرورة خدماتية لا علاقة لها بالسياسة.

وأضاف الحايك أن هذه الانتخابات "كان يجب أن تجرى في السنوات السابقة".

وعُقد أمس الاثنين، لقاء تشاوري وطني في غزة، بدعوة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع، شاركت فيه الفصائل ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والوجهاء والمخاتير.

وجاء في البيان الختامي: "اجتمعت الفصائل وممثلون عن المجتمع المدني للتشاور حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، وخلال الاجتماع أكد الحضور على أهمية وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة".

وطالب البيان "الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتسهيل إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية".

وأكد المجتمعون أنهم سيقومون بكل الإجراءات المطلوبة منهم لتذليل العقبات لإجراء هذه الانتخابات.

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