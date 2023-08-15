كتيبة العياش بجنين تعلن قصفها مستوطنة شاكيد بصاروخ (قسام 1)
أعلنت (كتيبة العياش) صباح اليوم الثلاثاء، عن قصفها لمستوطنة شاكيد غرب جنين بصاروخ (قسام 1) رداً على جريمة الاحتلال في أريحا.
نص البيان كاملاً:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ )
صدق الله العظيم.
بيان صادر عن #كتيبة_العياش
رداً على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا وثأراً لدماء شهدائنا التي هي وقود جهادنا واستمرارا لعملية الاعداد والتطوير المستمر
تمكن مجاهدونا في كتيبة العياش بعون الله وتوفيقه من قصف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخ قسام (١) .
وبرغم الظروف الأمنية المعقده وقلة الإمكانيات والتضيقات الأمنية الكبيرة إلا أننا في كتيبة العياش مستمرون بإذن الله في طريقنا لجعل ضفة العياش جحيما على أبناء القردة والخنازير .
إنه لجهاد نصر او استشهاد.
الاعداد والتطوير مستمر .
كتيبة العياش .
الثلاثاء : 28 محرم 1445
الموافق 15/8/2023
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