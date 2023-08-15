كتيبة العياش بجنين تعلن قصفها مستوطنة شاكيد بصاروخ (قسام 1)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت (كتيبة العياش) صباح اليوم الثلاثاء، عن قصفها لمستوطنة شاكيد غرب جنين بصاروخ (قسام 1) رداً على جريمة الاحتلال في أريحا.بسم الله الرحمن الرحيمقال تعالى( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ )صدق الله العظيم.بيان صادر عن #كتيبة_العياشرداً على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا وثأراً لدماء شهدائنا التي هي وقود جهادنا واستمرارا لعملية الاعداد والتطوير المستمرتمكن مجاهدونا في كتيبة العياش بعون الله وتوفيقه من قصف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخ قسام (١) .وبرغم الظروف الأمنية المعقده وقلة الإمكانيات والتضيقات الأمنية الكبيرة إلا أننا في كتيبة العياش مستمرون بإذن الله في طريقنا لجعل ضفة العياش جحيما على أبناء القردة والخنازير .إنه لجهاد نصر او استشهاد.الاعداد والتطوير مستمر .كتيبة العياش .الثلاثاء : 28 محرم 1445الموافق 15/8/2023