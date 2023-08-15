إثيوبيا: مقتل 26 شخصاً في ضربة جوية استهدفت منطقة أمهرة





وقال مسؤول في أحد مستشفيات مدينة فينوتي سلام إن 22 جثة نقلت للمستشفى، فيما قضى أربعة آخرون كانوا أصيبوا بجروح بالغة بعيد وصولهم".



وتابع المسؤول طالبا عدم كشف هويته "استقبلنا إلى الآن 55 جريحا، إصابات أكثر من 40 منهم خطرة"، وفق (سكاي نيوز) عربية.



وأكد أحد السكان أنه "ساعد في مواراة ثلاثين ضحية"، مضيفاً بأن "عربة شحن متوسّطة الحجم دمّرت بالكامل في ضربة جوية وقد تناثرت الجثث من حولها".



والضربة التي وقعت الأحد هي الأعنف منذ اشتباكات اندلعت بين عناصر الجيش الإثيوبي وميليشيا "فانو" المحلية في بلدات ومدن في منطقة أمهرة على خلفية توتّرات استمرّت أشهرا.



رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (فرانس برس)، عن مسؤول طبي وأحد السكان، بأن 26 شخصاً قتلوا في ضربة جوية استهدفت منطقة أمهرة الاثيوبية.