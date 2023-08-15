وفاة شخصين بانهيار مبنى جنوب السعودية.. وفتح لجنة تحقيق





وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقت سابق مباشرتها لحادثة انهيار المبنى، مبينةً أنه جرى نقل المصابين بواسطة الجهات المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وكان المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران قد أكد أن غرفة العمليات قد تلقت بلاغا عاجلا من الدفاع المدني يفيد بسقوط وانهيار مبنى بالمركز الحضاري بمحافظة حبونا.



من جانبه، وجه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وفق ما نقل موقع (العربية).



يذكر أن حبونا هي مدينة سعودية والعاصمة الإدارية لمحافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران، جنوب المملكة.



شهدت منطقة نجران جنوب السعودية، يوم الاثنين، انهيار مبنى تحت الإنشاء تابع لبلدية محافظة حبونا، مما أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة آخريْن حالة أحدهما خطيرة.