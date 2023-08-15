مصرع 27 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال في حريق بمحطة وقود جنوبي روسيا

رام الله - دنيا الوطنلقي 27 شخصاً مصرعهم، بينهم ثلاثة أطفال، في حريق شب، في محطة وقود في منطقة داغستان بجنوب روسيا.وذكرت وكالة (إنترفاكس) للأنباء نقلا عن مسعفين، بأن الحريق بدأ في ورشة لإصلاح السيارات في محج قلعة عاصمة داغستان ليل الاثنين، وتسبب في انفجار امتد إلى محطة الوقود القريبة.وذكرت وكالة (رويترز) أن لقطات نُشرت على الإنترنت أظهرت مبنى من طابق واحد مشتعلا. وقال أحد الشهود: "الأمر أشبه بالحرب هنا"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الصحة الروسي فلاديمير فيزنكو قوله: إن عدد المصابين ارتفع إلى 66، بينهم 10 في حالة حرجة.وأفادت وكالة (إنترفاكس) نقلا عن وزارة الصحة الداغستانية بأن 13 من الجرحى أطفال.وقالت خدمة الطوارئ الروسية إن رجال الإطفاء استغرقوا أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة لإخماد الحريق الذي امتد إلى مساحة 600 متر مربع.