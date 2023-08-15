ليبيا: اشتباكات مسلحة في طرابلس تتسبب بتعليق الرحلات الجوية

رام الله - دنيا الوطنشهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء أمس الاثنين، اشتباكات مسلحة، مما تسبب في تعليق الرحلات الجوية إلى مطار المدينة الرئيسي.جاء ذلك بعد أنباء عن القبض على قائد كبير بأحد الفصائل المسلحة على يد فصيل منافس، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وقال أحد سكان حي الفرناج: "سمعنا إطلاق نار استمر حوالي ساعتين ولا نعرف ماذا سيحدث. نخشى على سلامتنا".وقالت وسائل إعلام محلية ومصدر في "اللواء 444"، إن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب احتجز محمود حمزة قائد اللواء 444 الذي يسيطر على جزء كبير من طرابلس في مطار معيتيقة.وأفادت مصادر في مطار معيتيقة، بأن جميع الرحلات من المطار وإليه حولت إلى مصراتة، على بعد 180 كيلومترا إلى الشرق.تعد هذه الاشتباكات، الأسوأ التي تشهدها طرابلس منذ شهور، على الرغم من اندلاع أعمال عنف من حين لآخر بين فصائل مسلحة في أجزاء أخرى من شمال غرب ليبيا في الأسابيع الماضية.