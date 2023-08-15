أول تعليق رسمي فلسطيني على استشهاد شابين في عقبة جبر

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات الاقتحامات الوحشية الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، كما حصل في اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا صباح اليوم، وأدى إلى استشهاد الطفل قصي الولجي (16 عاماً) ومحمد ربحي نجوم (25 عاما)، وإصابة عدد آخر من المواطنين الفلسطينيين.





واعتبرت الوزارة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن هذه الجريمة هي جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية تضاف لجرائم القتل خارح القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد ابناء شعبنا، كما انها الرد الإسرائيلي الرسمي على القمة الثلاثية التي عقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة والبيان الذي صدر عنها بما فيه من دعوات للتهدئة واحياء عملية السلام، وهي أيضاً الرد الإسرائيلي على جميع اشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، وانعكاس لفشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.





وحملت وزارة الخارجية الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، التي تأتي ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للجنود بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.



