دولي

محاكمة ترامب.. مهلة عشرة أيام لتسليم نفسه "طواعية"

محاكمة ترامب.. مهلة عشرة أيام لتسليم نفسه "طواعية"
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المدعية العامة المكلفة بملف محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بأن على الأخير المثول أمام القضاء في جورجيا حتى تاريخ 25 من آب/أغسطس.

وتم توجيه تهم جديدة لترامب على خلفية ممارساته خلال انتخابات 2020، ويعني ذلك أن الرئيس الأميركي السابق، أمامه عشرة أيام فقط لتسليم نفسه طواعية.

وقالت المدّعية العامّة التي تُحقّق في الملفّ منذ عام 2021، إنّها تريد أن تتمّ المحاكمة في هذه القضيّة "في غضون 6 أشهر"

واتهمت هيئة محلفين كبرى يوم الاثنين في أتلانتا، ترامب و18 شخصا آخر، بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأميركية، خصوصاً من خلال ممارسة ضغوط على مسؤولين عن الاقتراع، وفقا لـ (فرانس برس).

وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس الجمهوري السابق الساعي الى خوض السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.

وقالت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية إن ترامب وجهت له، في وقت متأخر من يوم الإثنين، 13 تهمة جديدة، بما في ذلك الابتزاز، وحث ضابط عام على انتهاك قسمه، والتآمر لانتحال شخصية موظف عام، والتآمر لارتكاب تزوير من الدرجة الأولى والتآمر لتقديم مستندات مزورة. 

والاتهامات وجهت لترامب إلى جانب 18 شخصا آخرين، فيما تم توجيه ما مجموعه 41 تهمة ضد 19 متهما في لائحة الاتهام المكونة من 98 صفحة. 

وتأتي الاتهامات الجديدة بعد تحقيق استمر عامين ونصف من قبل المدعية العامة فاني ويليس، فيما تم إطلاق التحقيق بعد تسريب مكالمة هاتفية في كانون الثاني/يناير 2021، حث خلالها ترامب وزير الشؤون الخارجية بولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر للتشكيك في صحة آلاف بطاقات الاقتراع، خاصة في منطقة أتلانتا الديمقراطية ذات الكثافة السكانية العالية.

وهذه رابع قضية ترفع ضد ترامب هذا العام، مما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأميركي.

أخبار ذات صلة

إثيوبيا: مقتل 26 شخصاً في ضربة جوية استهدفت منطقة أمهرة

إثيوبيا: مقتل 26 شخصاً في ضربة جوية استهدفت منطقة أمهرة

مصرع 27 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال في حريق بمحطة وقود جنوبي روسيا

مصرع 27 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال في حريق بمحطة وقود جنوبي روسيا

محاكمة ترامب.. مهلة عشرة أيام لتسليم نفسه &quot;طواعية&quot;

محاكمة ترامب.. مهلة عشرة أيام لتسليم نفسه "طواعية"

شاهد: إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار مصنع عسكري إسرائيلي في رمات هشارون

شاهد: إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار مصنع عسكري إسرائيلي في رمات هشارون

فشل التوصل لاتفاق حول أزمة النيجر

فشل التوصل لاتفاق حول أزمة النيجر

مقتل 48 شخصاُ في الهند بعد هطول أمطار غزيرة

مقتل 48 شخصاُ في الهند بعد هطول أمطار غزيرة

صورة.. جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي خلال دورة تدريبية

صورة.. جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي خلال دورة تدريبية

مسؤول إسرائيلي: تقدم كبير في الحوار بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن التطبيع

مسؤول إسرائيلي: تقدم كبير في الحوار بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن التطبيع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

الإسلامية المسيحية تحذر من تهجير قسري صامت يتعرض له المقدسيون في حي وادي الربابة

الإسلامية المسيحية تحذر من تهجير قسري صامت يتعرض له المقدسيون في حي وادي الربابة

مجموعة &quot;صناع التغيير&quot; التابعة لجمعية الدراسات النسوية تطلق مبادرة &quot;يلا نشارك&quot;

مجموعة "صناع التغيير" التابعة لجمعية الدراسات النسوية تطلق مبادرة "يلا نشارك"

الاحتلال يفرج عن الأسير أحمد عز الدين عمارنة من جنين

الاحتلال يفرج عن الأسير أحمد عز الدين عمارنة من جنين

طلبة جامعة النجاح الوطنية يكتسحون المراكز الأولى في المسابقة الشعرية

طلبة جامعة النجاح الوطنية يكتسحون المراكز الأولى في المسابقة الشعرية

تفاصيل اجتماع قيادي بين فتح والجهاد الإسلامي بغزة

تفاصيل اجتماع قيادي بين فتح والجهاد الإسلامي بغزة

وزارة الإعلام تستضيف طلبة من جامعة &quot;مالقة&quot; الإسبانية

وزارة الإعلام تستضيف طلبة من جامعة "مالقة" الإسبانية

النائب زعارير: الأسرى قادرون على تلقين الاحتلال دروسا قاسية وانتزاع مطالبهم

النائب زعارير: الأسرى قادرون على تلقين الاحتلال دروسا قاسية وانتزاع مطالبهم

منوعات

شاهد: علا غانم تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

شاهد: علا غانم تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

أحمد سعد يكشف عن كلمات أغنيته الجديدة &quot;دب دب&quot;

أحمد سعد يكشف عن كلمات أغنيته الجديدة "دب دب"

القبض على فنان مصري شهير لتنفيذ حكم حبس نهائي

القبض على فنان مصري شهير لتنفيذ حكم حبس نهائي

نجم باب الحارة.. &quot;الشيخ عبد العليم&quot; يستعد لإطلاق ألبومٍ للأغاني العاطفية

نجم باب الحارة.. "الشيخ عبد العليم" يستعد لإطلاق ألبومٍ للأغاني العاطفية

شاهد: جورجينا رودريغيز تحتفل بعودتها للرياض وفوز صديقها رونالدو

شاهد: جورجينا رودريغيز تحتفل بعودتها للرياض وفوز صديقها رونالدو

صور: أسماء جلال بإطلالة جريئة ومثيرة والجمهور يغازلها

صور: أسماء جلال بإطلالة جريئة ومثيرة والجمهور يغازلها

حورية فرغلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد استئصالها الرحم

حورية فرغلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد استئصالها الرحم

بالصور: مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مُبهرة

بالصور: مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مُبهرة

شاهد: زينة وآيتن عامر وأسماء إبراهيم يشعلنّ السوشيال ميديا بوصلة رقص جريئة

شاهد: زينة وآيتن عامر وأسماء إبراهيم يشعلنّ السوشيال ميديا بوصلة رقص جريئة

شاهد: رضوى الشربيني تتصدر الترند بإطلالة باربي

شاهد: رضوى الشربيني تتصدر الترند بإطلالة باربي

عربي

وفاة شخصين بانهيار مبنى جنوب السعودية.. وفتح لجنة تحقيق

وفاة شخصين بانهيار مبنى جنوب السعودية.. وفتح لجنة تحقيق

العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لمخرجات القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لمخرجات القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

مبعوث واشنطن لليمن يزور الخليج لتعزيز الهدنة

مبعوث واشنطن لليمن يزور الخليج لتعزيز الهدنة

الإمارات تنفي مزاعم تسليح أي من طرفي الصراع في السودان

الإمارات تنفي مزاعم تسليح أي من طرفي الصراع في السودان