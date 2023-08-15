شاهد: إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار مصنع عسكري إسرائيلي في رمات هشارون

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجراح، أحدهم جراحه خطيرة، بانفجار وقع في مصنع "تاعس" في مدينة "رماته شارون" لصناعة الأسلحة والذخيرة، فجر اليوم الثلاثاء.وهرعت سيارات الإطفاء من كافة مراكز الإطفاء في المنطقة الى مكان الانفجار الذي تسبب باشتعال حريق في المكان، وعملت على إخماده، دون معرفة أسبابه حتى اللحظة.ويعمل خبراء الحرائق في إسرائيل، على اكتشاف سبب الانفجار.