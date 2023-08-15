تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.





2-اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-21 32-21 33-22 بيت لحم 31-21 32-21 33-22 رام الله والبيرة 30-20 31-20 32-21 طولكرم 33-25 33-25 34-26 نابلس 32-21 33-21 34-22 قلقيلية 33-25 33-25 34-26 جنين 35-23 36-23 37-24 سلفيت 31-21 32-21 33-22 طوباس 36-24 37-24 38-25 روابي 32-21 33-21 34-22 الخليل 30-20 31-20 32-21 غزه 32-26 32-26 32-26 أريحا 40-26 40-26 41-27 خانيونس 32-26 32-26 32-26 الأغوار الشمالية 38-25 38-25 39-25 رفح 34-25 33-25 33-25

3- تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤيا الأفقية .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين غائماً جزئياً حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون طقس فلسطين غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون طقس فلسطين غائما جزئيا حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر: