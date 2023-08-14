شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تحذر من تهجير قسري صامت يتعرض له المقدسيون في حي وادي الربابة

الإسلامية المسيحية تحذر من تهجير قسري صامت يتعرض له المقدسيون في حي وادي الربابة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات منتهجير قسري وصامت يتعرض له المواطنون الفلسطينيون في حي وادي الربابة جنوب المسجدالأقصى، ويستهدف هدم أكثر من 100 منزل وتهجير عشرات العائلات.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، أن تهديد بلدية الاحتلالبهدم هذه المنازل يشكل جريمة حرب وإمعاناً في انتهاك القانون الدولي الإنساني، فيالوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي صامتاً أمام هذه الجرائم.

وأكدت الهيئة أن بلدية الاحتلال وبدعم وتوجيه من جمعية العادالاستيطانية أصبحت تسابق الزمن في فرض وقائع جديدة في حي وادي الربابة عبر افتتاحما يسمى "بالمسار التلمودي".

وأضافت الهيئة أن تدفق الآف المستوطنين يومياً الى وادي الربابة عبرهذا المسار التلمودي وقيامهم بالاعتداء على المواطنين ومنازلهم وإقامة حفلات صاخبةحتى ساعات الفجر الأولى، يستهدف خلق بيئة طاردة للمواطنين وارغامهم على تركمنازلهم في الحي.

وقالت الهيئة أن الجسر المعلق الذي أقامته بلدية الاحتلال على أراضيالمواطنين في الحي أصبح يشكل رأس حربة في تهويد الحي وتغيير المشهد الحضاري لمدينةالقدس وتهويد معالمها التاريخية.

وأشادت الهيئة بصمود المواطنين في حي وادي الربابة وتمسكهم بأرضهمومقاومتهم لارهاب المستوطنين، مؤكدةً بأن هذا الإرهاب لن يستطيع النيل من صمودأبناء شعبنا في وادي الربابة وإصرارهم على البقاء.

وطالبت الهيئة كافة الجهات الفلسطينية المعنية تقديم كافة أشكال الدعموالاسناد للمواطنين في الحي من أجل تمكينهم من الصمود ومقاومة الزحف الاستيطانيالعارم الذي يستهدف وجودهم على أرضهم.

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