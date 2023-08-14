مجموعة "صناع التغيير" التابعة لجمعية الدراسات النسوية تطلق مبادرة "يلا نشارك"

رام الله - دنيا الوطنأطلقت المجموعة الشبابية "صناع التغيير" التابعة لجمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية، مبادرة "يلا نشارك".وقالت المجموعة، إنّ المبادرة ستعمل على محاكاة انتخابات مجالس الطلبة في قطاع غزة، كما أنها تهدف للضغط على صُناع القرار لتفعيل العمليّة الديمقراطية بدءًا من الجامعات وهي المحطة الانتخابية الأولى للشباب نحو الوصول للهيئات القيادية.وأشارت المجموعة، إلى أنّه بدأت المبادرة من خلال فتح باب التسجيل للانتخابات، وتم اعتماد النظام الانتخابي لمجالس الطلبة، حيث ستشمل المبادرة مراحل العملية الانتخابية بشكلٍ كامل، وسيتم تنفيذ يوم انتخابي يشمل الدعاية الانتخابية والمناظرات وإعلان النتائج.وعلى هامش المبادرة تمّ عقد عددًا من اللقاءات مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ولجنة الانتخابات المركزية، وسكرتارية الأطر الطلابية لبحث سبل التعاون في تنفيذ المبادرة.ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع "تعزيز قيادة وتأثير الشباب الفلسطيني وخاصة الشابات من أجل مجتمعات صامدة، عادلة وخضراء" الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع ActionAidPalestine وبتمويل من الوكالة الدنماركية للتنمية DANIDA.