شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسير أحمد عز الدين عمارنة من جنين

الاحتلال يفرج عن الأسير أحمد عز الدين عمارنة من جنين
جانب من فرحة الافراج عن الأسير عمارنة
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن الأسير أحمد عز الدين عمارنة، من بلدة يعبد قضاء جنين، بعد عام من الاعتقال الإداري. 

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير عمارنة، في أغسطس من عام 2022، بعد دهم منزله في بلدة يعبد وتفتيشه والتخريب في محتوياته، ضمن حملة اعتقالات شهدتها البلدة، وحولته للاعتقال الإداري. 

عمارنة أسير محرر ومتزوج وأب لطفلتين، وهو كان من يرعى والدته التي بقيت وحيدة بالمنزل في ظل غياب والده وشقيقه في سجون الاحتلال. 

واعتقلت قوات الاحتلال الضرير عز الدين عمارنة (51 عاماً) فجر الاثنين 21 فبراير 2022 بعد اقتحام منزله في يعبد وتفتيشه والعبث بمحتوياته، ويعاني من عدة أمراض تحتاج إلى تلقي العديد من الأدوية يومياً. 

واعتقل الاحتلال الأسير المحرر مجاهد عمارنة في 16/11/2021 بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته في بلدة يعبد جنوب شرق جنين، وهم محكوم لمدة سنيتن إضافة إلى ستة آلاف شيكل غرامة، وأمضى في اعتقال سابق 4 أعوام. 

ويعاني مجاهد من حرمانه من العلاج وعزله في أجواء الحرارة القاسية، كما أن إدارة سجن النقب قامت بعزله لمدة ثلاثة أسابيع، وفرضت عليه غرامة مالية كبيرة وحُرم من الزيارة والكانتينا لمدة شهرين، بتهمة قيامه بكسر نافذة الزيارة الزجاجية. 

وترفض إدارة السجون تقديم العلاج له منذ ثمانية أشهر حتى هذه اللحظة، رغم كل الوعودات التي لم يتم تلبيتها. 

ولم تقتصر معاناة الاعتقال والملاحقة لدى عائلة عمارنة على الأب ونجليه، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ابنته "يمان" عمارنة عام 2015 وكانت حينها طالبة في كلية الحقوق في جامعة القدس "أبو ديس".

أخبار ذات صلة

الإسلامية المسيحية تحذر من تهجير قسري صامت يتعرض له المقدسيون في حي وادي الربابة

الإسلامية المسيحية تحذر من تهجير قسري صامت يتعرض له المقدسيون في حي وادي الربابة

مجموعة &quot;صناع التغيير&quot; التابعة لجمعية الدراسات النسوية تطلق مبادرة &quot;يلا نشارك&quot;

مجموعة "صناع التغيير" التابعة لجمعية الدراسات النسوية تطلق مبادرة "يلا نشارك"

الاحتلال يفرج عن الأسير أحمد عز الدين عمارنة من جنين

الاحتلال يفرج عن الأسير أحمد عز الدين عمارنة من جنين

طلبة جامعة النجاح الوطنية يكتسحون المراكز الأولى في المسابقة الشعرية

طلبة جامعة النجاح الوطنية يكتسحون المراكز الأولى في المسابقة الشعرية

تفاصيل إجتماع قيادي بين فتح والجهاد الإسلامي بغزة

تفاصيل إجتماع قيادي بين فتح والجهاد الإسلامي بغزة

وزارة الإعلام تستضيف طلبة من جامعة &quot;مالقة&quot; الإسبانية

وزارة الإعلام تستضيف طلبة من جامعة "مالقة" الإسبانية

النائب زعارير: الأسرى قادرون على تلقين الاحتلال دروسا قاسية وانتزاع مطالبهم

النائب زعارير: الأسرى قادرون على تلقين الاحتلال دروسا قاسية وانتزاع مطالبهم

1200 أسير إداري يعلنون عن برنامج المجابهة الشامل والمفتوح

1200 أسير إداري يعلنون عن برنامج المجابهة الشامل والمفتوح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تحذر من تهجير قسري صامت يتعرض له المقدسيون في حي وادي الربابة

الإسلامية المسيحية تحذر من تهجير قسري صامت يتعرض له المقدسيون في حي وادي الربابة

مجموعة &quot;صناع التغيير&quot; التابعة لجمعية الدراسات النسوية تطلق مبادرة &quot;يلا نشارك&quot;

مجموعة "صناع التغيير" التابعة لجمعية الدراسات النسوية تطلق مبادرة "يلا نشارك"

الاحتلال يفرج عن الأسير أحمد عز الدين عمارنة من جنين

الاحتلال يفرج عن الأسير أحمد عز الدين عمارنة من جنين

طلبة جامعة النجاح الوطنية يكتسحون المراكز الأولى في المسابقة الشعرية

طلبة جامعة النجاح الوطنية يكتسحون المراكز الأولى في المسابقة الشعرية

وزارة الإعلام تستضيف طلبة من جامعة &quot;مالقة&quot; الإسبانية

وزارة الإعلام تستضيف طلبة من جامعة "مالقة" الإسبانية

النائب زعارير: الأسرى قادرون على تلقين الاحتلال دروسا قاسية وانتزاع مطالبهم

النائب زعارير: الأسرى قادرون على تلقين الاحتلال دروسا قاسية وانتزاع مطالبهم

1200 أسير إداري يعلنون عن برنامج المجابهة الشامل والمفتوح

1200 أسير إداري يعلنون عن برنامج المجابهة الشامل والمفتوح

العليا للعشائر تؤكد دعمها لمخرجات اللقاء الوطني حول انتخابات الهيئات المحلية

العليا للعشائر تؤكد دعمها لمخرجات اللقاء الوطني حول انتخابات الهيئات المحلية

منوعات

القبض على فنان مصري شهير لتنفيذ حكم حبس نهائي

القبض على فنان مصري شهير لتنفيذ حكم حبس نهائي

نجم باب الحارة.. &quot;الشيخ عبد العليم&quot; يستعد لإطلاق ألبومٍ للأغاني العاطفية

نجم باب الحارة.. "الشيخ عبد العليم" يستعد لإطلاق ألبومٍ للأغاني العاطفية

شاهد: جورجينا رودريغيز تحتفل بعودتها للرياض وفوز صديقها رونالدو

شاهد: جورجينا رودريغيز تحتفل بعودتها للرياض وفوز صديقها رونالدو

صور: أسماء جلال بإطلالة جريئة ومثيرة والجمهور يغازلها

صور: أسماء جلال بإطلالة جريئة ومثيرة والجمهور يغازلها

حورية فرغلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد استئصالها الرحم

حورية فرغلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد استئصالها الرحم

بالصور: مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مُبهرة

بالصور: مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مُبهرة

شاهد: زينة وآيتن عامر وأسماء إبراهيم يشعلنّ السوشيال ميديا بوصلة رقص جريئة

شاهد: زينة وآيتن عامر وأسماء إبراهيم يشعلنّ السوشيال ميديا بوصلة رقص جريئة

شاهد: رضوى الشربيني تتصدر الترند بإطلالة باربي

شاهد: رضوى الشربيني تتصدر الترند بإطلالة باربي

سمية الخشاب تكشف أسرار نجاح أغنية &quot;أركب على الموجة&quot;

سمية الخشاب تكشف أسرار نجاح أغنية "أركب على الموجة"

نادين نجيم تخرج عن صمتها وتوضح أسباب تواجدها في قصر العدل مؤخراً

نادين نجيم تخرج عن صمتها وتوضح أسباب تواجدها في قصر العدل مؤخراً

عربي

العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لمخرجات القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لمخرجات القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

مبعوث واشنطن لليمن يزور الخليج لتعزيز الهدنة

مبعوث واشنطن لليمن يزور الخليج لتعزيز الهدنة

الإمارات تنفي مزاعم تسليح أي من طرفي الصراع في السودان

الإمارات تنفي مزاعم تسليح أي من طرفي الصراع في السودان

البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث