طلبة جامعة النجاح الوطنية يكتسحون المراكز الأولى في المسابقة الشعرية

رام الله - دنيا الوطناكتسح طلبة جامعة النجاح الوطنية المراكز الأولى في المسابقة الشعرية التي نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشارك بها طلبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفق بيان وزير الثقافة الخاص بنتائج المسابقة الشعرية التي تم تنظيمها بالشراكة بين الوزارتين والذي صدر مؤخرا وأعلن فيه عن الفائزين.وفازت قصيدة "وعود كاذبة" للطالب الشاعر عماد الدين ناصر زيد بالمركز الأول، وحصلت قصيدة "الرؤيا" للطالب مهند خيري ضميدي على المركز الثاني، فيما حصلت قصيدة "عهد الهوى" للطالب الشاعر إسلام الفارس على المركز الثالث، وفق بيان وزارة الثقافة ووحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث أعلنت نتائج المسابقة والقصائد الفائزة بعد فرز كافة المشاركات وتحكيم النصوص بحيادية تامة وموضوعية.وبحسب وزارة الثقافة فقد بلغ عدد المشاركين في المسابقة الشعرية التي استهدفت طلبة الجامعات والمعاهد الفلسطينية في الوطن 83 مشاركة ومشاركا، وقد تألفت لجنة الحكم من الشاعرة هلا الشروف، والشاعر محمد دقة، والشاعر حسن فطوسة.وفرزت لجنة التحكيم كافة المشاركات واستبعدت القصائد والنصوص التي حفلت بالأخطاء الإملائية والنحوية والعروضية التي وقعت في مخالفات في القافية والتراكيب اللغوية، وقامت اللجنة بتدارس وتحكيم بقية النصوص بحيادية وموضوعية استندت على تحليل النصوص من حيث المبنى والمعنى والبحث عن مواطن الجمال والتفرد والصياغة البهية.وكانت المسابقة قد منحت المشاركين فضاء واسعا لكافة الأصوات والأفكار واتفقت لجنة الحكم على عدة معايير في القصائد وهي حداثة اللغة والفكر والرؤيا، والصورة الشعرية المبتكرة، وجماليات الإنزياح، وبلاغة التوازي، وجماليات الإيقاع، وسلاسة الجملة الشعرية.وتميزت قصيدة "وعود كاذبة" للطالب الشاعر عماد الدين ناصر محمد زيد، والفائزة بالمركز الأول، برقة وانسيابية وصدق فني وترابط المبنى والمعنى، فيما حملت قصيدة "الرؤيا" للطالب الشاعر مهند خيري ضميدي، في طياتها تجليات في الرؤى واللغة وعمق في الرؤيا وحداثة في الصورة الشعرية وتعانق مع الموروث بفنية عالية وذكاء وحسن في استخدام التناص، وكانت قصيدة "عهد الهوى" للطالب الشاعر إسلام الفارس، والحاصلة على المركز الثالث في المسابقة، بالسلاسة والعفوية والانسيابية والنفس الشعري المتدفق.وأعرب الطلبة الفائزون في المسابقة الشعرية، عن فخرهم واعتزازهم بهذا الفوز الكبير الذي جاء نتيجة للدور الريادي الذي تقوم به عمادة شؤون الطلبة من خلال الملتقى الأدبي والأستاذة غادة أبو الهيجا منسقة الملتقى وقسم اللغة العربية وآدابها ومشرفيه.وثمن المهندس محمد الدقة، عميد شؤون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية، دور الملتقى الأدبي في توفير المساحة الأدبية للطلبة لتنمية مواهبهم الفكرية والشعرية والروائية والذي ساهم بشكل كبير في اكتساح طلبة الجامعة للمسابقات الشعرية التي تنظم على مستوى الجامعات والمعاهد الفلسطينية بشكل دوري.ولفت الدقة، إلى دور الجامعة الكبير وعمادة شؤون الطلبة في توفير بيئة خصبة للطلبة لتنمية مواهبهم وقدراتهم المختلفة جنبا إلى جنب مع العملية الأكاديمية والتعليمية والتدريبية من خلال أقسام عمادة شؤون الطلبة المختلفة تعنى بالجوانب الرياضية والثقافية والاجتماعية والأدبية والفكرية والفنية والتراثية وغيرها.وبين أن عمادة شؤون الطلبة تشرف على ما يزيد عن 33 جمعية علمية طلابية امتازت على المستوى العالمي في دورها وأنشطتها وفعالياتها المختلفة وكان آخرها حصول فرع الجمعية الأمريكية لطلاب العمارة على المركز الأول على مستوى العالم للمرة الأولى منذ ما يزيد عن 60 عاما كأفضل فرع طلابي.بدورها، أكدت أ.غادة أبو الهيجا، منسقة الملتقى الأدبي، أن الملتقى قدم الفرصة المناسبة والمواتية لتنمية مواهب الطلبة في المجالات الأدبية وتعزيز قدراتهم المختلفة في هذا المجال، وكان لدوره الأثر الكبير في حصول طلبة الجامعة على الجوائز المتقدمة في مختلف المسابقات التي يتقدمون لها على مستوى الوطن.