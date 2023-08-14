شؤون فلسطينية

تفاصيل إجتماع قيادي بين فتح والجهاد الإسلامي بغزة

تفاصيل إجتماع قيادي بين فتح والجهاد الإسلامي بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقد مساء اليوم الإثنين، لقاء قيادي جمع وفدان من حركتي فتح والجهاد الإسلامي، في مدينة غزة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الحركتين.

وأوضحت الحركات في بيان صدر عنهما، أن وفد (فتح) برئاسة أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وخالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إضافة لعدد من قيادات الحركتين.

وبينت أن اللقاء جاء في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين الحركتين وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

واتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية  بين أبناء وقيادات  الحركتين في مواجهة الاحتلال واستعادة وحدة شعبنا الفلسطيني ويعزز مقاومته الباسلة ويصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك تحرير أسراه وصون حقوقنا في العودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

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