وزارة الإعلام تستضيف طلبة من جامعة "مالقة" الإسبانية

رام الله - دنيا الوطناستضافت وزارة الإعلام في مقرها الرئيس، وفدًا من طلبة الإعلام وحقوق الإنسان في جامعة " مالقة" الإسبانية.ورحب وكيل الوزارة يوسف المحمود بالوفد، مؤكدًا عمق العلاقات بين فلسطين وإسبانيا.واعتبر أن الأدب الإسباني ساهم في هذه الروابط بين البلدين، إذ لا تقتصر العلاقة على التاريخ.وقدم المحمود عرضًا قصيرًا حول تاريخ الصحافة الفلسطينية، والطباعة والإعلام، والإذاعة في فلسطين وتنوعها الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي.كما وتحدث عن دور الصحافة الدولية وأهميتها لقضيتنا الفلسطينية، كونها تنقل الصورة للعالم.من ناحيته، قدّم المدير العام للإدارة العامة للإعلام الخارجي ماهر عواودة شرحًا مفصلًا عن الوزارة ودورها في فلسطين، والمهام المنوطة بها في المشهد الإعلامي الفلسطيني، خصوصًا شرح واقع اعتداءات الاحتلال والمستعمرين في الأراضي الفلسطينية للعالم، ومنح التراخيص لوسائل الإعلام الخاص.وتطرق إلى دور الوزارة في تحفيز وسائل الإعلام المحلية على نشر الرواية الوطنية للعالم، وتقديم القصة الحقيقية لما يحدث في فلسطين.وتحدث عن انتهاكات الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين، خصوصًا حجب الترددات عن الإذاعات وتطرق لاستشهاد شيرين أبو عاقلة والاعتداء الوحشي على جنازتها وعلى المشيعين.وشكر أعضاء الوفد عطوفة وكيل الوزارة على استضافتهم، وأكدوا ضرورة عقد لقاءات مستقبلا لتعزيز التعاون.وحضر اللقاء عطوفة الوكيل المساعد عبد الجابر عبد الفتاح، ورمال عنفوص مدير مكتب الوزير، ومحمد حوشية من الإعلام الخارجي.