شؤون فلسطينية

1200 أسير إداري يعلنون عن برنامج المجابهة الشامل والمفتوح

1200 أسير إداري يعلنون عن برنامج المجابهة الشامل والمفتوح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أكثر من 1200 أسير إداري في سجون الاحتلال عن برنامج المجابهة الشامل والمفتوح رفضًا للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

ودعا الأسرى الإداريون كل المخلصين والأحرار والقوى
والمؤسسات والفعاليات التي تتكامل معنا في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، وصولًا إلى ملاحقته القانونية في محكمة الجنايات الدولية، للتكامل في الدور والمسئولية لتعزيز الصمود  والمضي موحدين نحو الحرية والعدالة والانتصار.

وأكد الأسرى الإداريون أنهم يتعرضون لأبشع أشكال الظلم المستمر عبر إجراءات الاعتقال الإداري التعسفي الذي يمارس بحقهم ويلحق أكبر الضرر بنا وبعائلاتهم كأنيابٍ تنهش أجسادهم بصورة متكررة خلال العقود الأخيرة.

وشدّدوا عبر بيانٍ صادر عن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أنهم يتعرضون لأبشع أنواع الاعتداء على الحرية والحياة والإنسانية.

وتابعت اللجنة في بيانها "فهناك الكثير منا أمضوا في هذا الاعتقال ما يزيد عن العشر سنوات، ومنا الأشبال الذين زاد عددهم عن "20" شبلًا والنساء والمرضى وكبار السن، عدا عن سياسة الباب الدوار التي تتيح لهم التفنن في تعذيبنا".

وواصلت "حيث نتنسم الحرية لعدة أسابيع ليعاد اعتقالنا مرة أخرى، والملفت في الآونة الأخيرة تحويل الكثير منا من المسار القضائي إلى الاعتقال الإداري، وبعضنا يلاحق في المسارين بهدف إخضاعنا وتركيعنا، كل ذلك يجري بأوامر الجهات الأمنية "الشاباك" بحجج ومبررات واهية واتهامات افتراضية باطلة".

وأردفت اللجنة بالقول "إن هذا المسلسل الذي يغطى بقرارات من قضاة عسكريين يحاولون بإجرائهم إضفاء الشرعية على هذا الاعتقال التعسفي، فمنظومة قضائهم هي جزء أساسي من منظومتهم الاستعمارية، وتخدم أهدافها العامة، وهذا ما أثبتته
الوقائع والقرارات في كل مستويات المحاكم "رقابة قضائية، استئناف، عليا"، فلم تقرر هذه المحاكم وقضاتها في أي قرار يخالف توجهات وتوجيهات الشاباك، فلا محاكمة عادلة ولا حتى أي ظروف إنسانية تحفظ حياة وكرامة وحقوق المعتقل الإداري".

وقرر الأسرى برنامج خطوات احتجاج وطني وعام بدأ بتنفيذه من بداية هذا الشهر، تتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، تتمثل في "توجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، وكذلك التأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد".

ولفتت اللجنة أن العصيان سيصحبه في الفترة القادمة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين حيث تتوفر الظروف الملائمة لذلك، ويتزامن مع ذلك كله فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من "100" معتقل في أيلول الماضي بعد الإضراب الجماعي الأخير عن الطعام، علمًا أن حالة
الاحتقان والغليان التي تسود في أوساطنا قد دفعت البعض منا للذهاب إلى إضراب مفتوح عن الطعام تعبيرًا عن الرفض والمطالبة بالحرية.
 

أخبار ذات صلة

وزارة الإعلام تستضيف طلبة من جامعة &quot;مالقة&quot; الإسبانية

وزارة الإعلام تستضيف طلبة من جامعة "مالقة" الإسبانية

النائب زعارير: الأسرى قادرون على تلقين الاحتلال دروسا قاسية وانتزاع مطالبهم

النائب زعارير: الأسرى قادرون على تلقين الاحتلال دروسا قاسية وانتزاع مطالبهم

1200 أسير إداري يعلنون عن برنامج المجابهة الشامل والمفتوح

1200 أسير إداري يعلنون عن برنامج المجابهة الشامل والمفتوح

العليا للعشائر تؤكد دعمها لمخرجات اللقاء الوطني حول انتخابات الهيئات المحلية

العليا للعشائر تؤكد دعمها لمخرجات اللقاء الوطني حول انتخابات الهيئات المحلية

التنمية ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يوقعان اتفاقية لتوفير الخدمات لنزلاء المراكز

التنمية ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يوقعان اتفاقية لتوفير الخدمات لنزلاء المراكز

غنيم: قانون المياه وجد لتحسين خدمات المياه وضمان استدامتها

غنيم: قانون المياه وجد لتحسين خدمات المياه وضمان استدامتها

هيئة مقدسية تحذّر من هجمة لتهويد التعليم في القدس وتؤكد قدرة شعبنا على إفشالها

هيئة مقدسية تحذّر من هجمة لتهويد التعليم في القدس وتؤكد قدرة شعبنا على إفشالها

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة الإعلام تستضيف طلبة من جامعة &quot;مالقة&quot; الإسبانية

وزارة الإعلام تستضيف طلبة من جامعة "مالقة" الإسبانية

النائب زعارير: الأسرى قادرون على تلقين الاحتلال دروسا قاسية وانتزاع مطالبهم

النائب زعارير: الأسرى قادرون على تلقين الاحتلال دروسا قاسية وانتزاع مطالبهم

1200 أسير إداري يعلنون عن برنامج المجابهة الشامل والمفتوح

1200 أسير إداري يعلنون عن برنامج المجابهة الشامل والمفتوح

العليا للعشائر تؤكد دعمها لمخرجات اللقاء الوطني حول انتخابات الهيئات المحلية

العليا للعشائر تؤكد دعمها لمخرجات اللقاء الوطني حول انتخابات الهيئات المحلية

التنمية ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يوقعان اتفاقية لتوفير الخدمات لنزلاء المراكز

التنمية ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يوقعان اتفاقية لتوفير الخدمات لنزلاء المراكز

غنيم: قانون المياه وجد لتحسين خدمات المياه وضمان استدامتها

غنيم: قانون المياه وجد لتحسين خدمات المياه وضمان استدامتها

هيئة مقدسية تحذّر من هجمة لتهويد التعليم في القدس وتؤكد قدرة شعبنا على إفشالها

هيئة مقدسية تحذّر من هجمة لتهويد التعليم في القدس وتؤكد قدرة شعبنا على إفشالها

تواصل دعوات مساندة الأسرى في برنامجهم النضالي ضد الاعتقال الإداري

تواصل دعوات مساندة الأسرى في برنامجهم النضالي ضد الاعتقال الإداري

منوعات

القبض على فنان مصري شهير لتنفيذ حكم حبس نهائي

القبض على فنان مصري شهير لتنفيذ حكم حبس نهائي

نجم باب الحارة.. &quot;الشيخ عبد العليم&quot; يستعد لإطلاق ألبومٍ للأغاني العاطفية

نجم باب الحارة.. "الشيخ عبد العليم" يستعد لإطلاق ألبومٍ للأغاني العاطفية

شاهد: جورجينا رودريغيز تحتفل بعودتها للرياض وفوز صديقها رونالدو

شاهد: جورجينا رودريغيز تحتفل بعودتها للرياض وفوز صديقها رونالدو

صور: أسماء جلال بإطلالة جريئة ومثيرة والجمهور يغازلها

صور: أسماء جلال بإطلالة جريئة ومثيرة والجمهور يغازلها

حورية فرغلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد استئصالها الرحم

حورية فرغلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد استئصالها الرحم

بالصور: مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مُبهرة

بالصور: مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مُبهرة

شاهد: زينة وآيتن عامر وأسماء إبراهيم يشعلنّ السوشيال ميديا بوصلة رقص جريئة

شاهد: زينة وآيتن عامر وأسماء إبراهيم يشعلنّ السوشيال ميديا بوصلة رقص جريئة

شاهد: رضوى الشربيني تتصدر الترند بإطلالة باربي

شاهد: رضوى الشربيني تتصدر الترند بإطلالة باربي

سمية الخشاب تكشف أسرار نجاح أغنية &quot;أركب على الموجة&quot;

سمية الخشاب تكشف أسرار نجاح أغنية "أركب على الموجة"

نادين نجيم تخرج عن صمتها وتوضح أسباب تواجدها في قصر العدل مؤخراً

نادين نجيم تخرج عن صمتها وتوضح أسباب تواجدها في قصر العدل مؤخراً

عربي

العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لمخرجات القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لمخرجات القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

مبعوث واشنطن لليمن يزور الخليج لتعزيز الهدنة

مبعوث واشنطن لليمن يزور الخليج لتعزيز الهدنة

الإمارات تنفي مزاعم تسليح أي من طرفي الصراع في السودان

الإمارات تنفي مزاعم تسليح أي من طرفي الصراع في السودان

البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث