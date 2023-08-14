عربي

العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لمخرجات القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لمخرجات القمة المصرية الأردنية الفلسطينية
عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت اليوم الاثنين، بمدينة العلمين بجمهورية مصر العربية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

وشدد لعسومي على دعم البرلمان العربي لما اتفق عليه القادة الثلاثة وما تضمنه البيان الختامي للقمة والذي يعكس التضامن والحرص العربي على تسوية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

وجدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للعرب، مشددا على حرص البرلمان العربي على الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية وصولا لاستعادة حقوقه المشروعة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود جمهورية مصر العربية بقيادة السيسي في دعم القضية الفلسطينية ومساعيها المتواصلة لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، كما ثمن في الوقت ذاته جهود الملك عبدالله الثاني والمملكة الأردنية في حماية المقدسات ودعم القضية الفلسطينية والذود عن مدينة القدس، مؤكدا أن الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، تسهم في حمايتها والتصدي لإجراءات الاحتلال الهادفة إلى تهويدها.

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