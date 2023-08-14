شؤون فلسطينية

العليا للعشائر تؤكد دعمها لمخرجات اللقاء الوطني حول انتخابات الهيئات المحلية

العليا للعشائر تؤكد دعمها لمخرجات اللقاء الوطني حول انتخابات الهيئات المحلية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة بمخرجات اللقاء الوطني التشاوري حول انتخابات الهيئات المحلية والذي عقد اليوم الاثنين.

واعتبرت الهيئة أن هذه الدعوة قد توفر فرصة للمواطنين لإسماع أصواتهم وتحسين مشاركتهم في الحكم المحلي والتنمية وتعزيز حس المسؤولية في المشاركة في صنع القرارات المحلية وخاصة في ظل الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

وثمنت الهيئة العليا لشؤون العشائر استعداد لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية.

ودعت الهيئة الحكومة الفلسطينية إلى أخذ ما يلزم من  الإجراءات  لتسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية.

وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر إن الشعب الفلسطيني  يستحق مؤسسات دولة فاعلة، متجاوبة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.

وأضاف المصري "اننا في الهيئة العليا لشؤون العشائر نتطلع الي توافق وطني  لاجراء انتخابات ديمقراطية عامة رئاسية وتشريعية وسلطات محلية ومجلس وطني".

ودعا المصري الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان إجراء انتخابات محلية حسب القانون الفلسطيني والذي طال انتظارها منذ سنوات.

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