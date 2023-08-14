التنمية ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يوقعان اتفاقية لتوفير الخدمات لنزلاء المراكز



وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل الوزارة عاصم خميس ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ممثلة بالمدير التنفيذي للمركز خضر رصرص اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات النفسية والانسانية وخدمات العلاج والتأهيل والتدريب والتوعية المقدمة للنزلاء والنزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل.





وشارك في فعاليات التوقيع كل من مدير عام الادارة العامة للرعاية الاجتماعية سونيا الحلو ومدير دائرة الدفاع الاجتماعي ايمان ياسين.



وقال خميس "أن الوزارة تفتح أبواب الشراكة مع كافة الشركاء لتوفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة.



كما دعا إلى استهداف كافة الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة كالنساء والأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة من أجل التخفيف من الضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرضون لها.



وقال الوكيل" نعمل في وزارة التنمية ضمن قوائم بيانات تم الانتهاء من تحديثها العام المنصرف بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في التوزيع مؤكدا على ان كوادر الوزارة في الميدان على جاهزية تامة لمساعدة المؤسسة بتنفيذ تدخلاتها".



ولفت خميس إلى ان الوزارة تعمل مع كل الشركاء لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة بما يصب في جهود الوزارة الرامية لتحقيق الرؤية التنموية الجديدة لها الهادفة لتمكين الاسر من الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الانتاج.



بدورها، أكدت الحلو على أهمية الاتفاقية التي توفر عدداً من الخدمات الإنسانية والنفسية التي تشكل ضرورة ملحة للمواطن الفلسطيني المتضرر من ممارسات الاحتلال بما فيهم الأسرى وعائلاتهم والجرحى والفئات الفقيرة والمهشمة وضحايا العنف

المبني على النوع الاجتماعي إضافة لتقديم خدمات العلاج التأهيل والتدريب والتوعية.



بدوره، عبّر رصرص عن سعادته بالتعاون مع الوزارة

مؤكداً أصالة التعاون والشراكة بين الطرفين كما أبدى الاستعداد الكامل لتوفير الخدمات الانسانية والنفسية للفئات المختلفة التي تستفيد من خدمات الوزارة.



وقال رصرص " المؤسسة تسعى بشكل دؤوب ومتواصل لتوفير المساعدات الانسانية والنفسية للفئات المهمشة والتي تعتمدها وزارة التنمية ضمن قوائمها".

