غنيم: قانون المياه وجد لتحسين خدمات المياه وضمان استدامتها

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة المياه مازن غنيم في مكتبه اليوم رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس ونائبه صلاح هنية لبحث المستجدات المتعلقة بالوضع المائي في محافظة رام الله وخطط بلدية رام الله لتطوير وتحسين الخدمة المقدمة من طرفها للمواطنين.واستعرض قسيس في بداية اللقاء خطط البلدية الجاري تنفيذها على صعيد البنية التحتية لتحسين الخدمة وضمان وصولها للمواطنين في التجمعات السكنية الحديثة التي نشأت مع التوسع العمراني للمدينة وما يتطلبه ذلك من العمل على ضمان توفير جميع الخدمات وعلى رأسها خدمة المياه.كما تطرق اللقاء الى بحث الازمة المائية التي تشهدها جميع محافظات الوطن وتحديدا محافظة رام الله نتيجة تعمد الاحتلال تقليص كميات المياه، حيث أكد غنيم ان سلطة المياه تتابع منذ بداية تقليص الجانب الإسرائيلي لكميات المياه وتعمل على إدارة الازمة بالشكل الذي يضمن وصول المياه للمواطنين علىالرغم من هذا التخفيض وما ينجم عنه تذبذب في ضغط المياه مما يؤدي الى صعوبة نقل المياه الى المناطق المرتفعة، مضيفاً الى مشكلة أخرى في محافظة رام الله تتعلق بكثرة استخدام محطات الضخ الفردية وتجميع الخزانات فوق أسطح المنازل بشكل مبالغ فيه يؤدي الى حرمان المواطنين الاخرين من المياه.كما أشار غنيم خلال اللقاء الى ان خطط سلطة المياه للسنوات القادمة وضعت لتفادي مشكلة عمليات الضخ من خلال ما تقوم به اليوم من عمل دراسة متخصصة بالحصاد المائي وإقامة الخزانات الاقليمية الى جانب العمل في الفترة الحالية على إنشاء مرافق المياه الاقليمية والتي نسعى من خلالها لتحسين الخدمة وبناء القدرات الإدارية والفنية.كما أكد غنيم على حرص سلطة المياه على تطبيق القانون فيما يخص مصالح المياه الإقليمية والسعي لتحقيق العدالة في توزيع المياه لجميع المواطنين وان تكون اسعار خدمات توصيل المياه للمنازل واستهلاكها ضمن المعايير التي تم أخذها بعين الاعتبار في نظام التعرفة، والتي تضمن قدرة المواطن على الدفع إضافة الى استعادة التكلفة لضمان استدامة الخدمة.