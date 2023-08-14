شؤون فلسطينية

هيئة مقدسية تحذّر من هجمة لتهويد التعليم في القدس وتؤكد قدرة شعبنا على إفشالها

هيئة مقدسية تحذّر من هجمة لتهويد التعليم في القدس وتؤكد قدرة شعبنا على إفشالها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة مقدسية على أن الاحتلال الإسرائيلي يقود خطة ممنهجة لتهويد التعليم في مدينة القدس المحتلة، وشعبنا المقدسي قادر على إفشال مخططاته.

وقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، إن الاحتلال وضع خطة ممنهجة تهدف لتهويد التعليم في مدينة القدس، ويسعى لإذابة المجتمع المقدسي وإنهاء الصراع من خلال استهداف التعليم والرموز الوطنية.

وحذّر الهدمي من هجمة شرسة على التعليم في مدينة القدس المحتلة في بداية العام الدراسي الجديد.

وشدد على أن المجتمع المقدسي قادر على إفشال مخططات الاحتلال التي تهدف لمحو الوجود الفلسطيني، لافتًا إلى أننا "ندرك أن الجامعات الفلسطينية تعلم الانتماء والإصرار على الحرية".

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