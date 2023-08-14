شؤون فلسطينية

أبو هولي يبحث مع وفد من القنصلية البريطانية ازمة أونروا المالية

أبو هولي يبحث مع وفد من القنصلية البريطانية ازمة أونروا المالية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الاثنين، مع وفد من القنصلية البريطانية في القدس، أوضاع المخيمات الفلسطينية وأزمة (أونروا) المالية وسبل المساعدة في إيجاد حلول لها.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر دائرة شؤون اللاجئين، في غزة، عرضا لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة، وتداعيات الأزمة المالية لـ (أونروا) على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وسبل تحسين أوضاعهم المعيشية والتنموية، بالإضافة الى دعم المملكة المتحدة للأونروا بمختلف أشكاله.

وضم وفد القنصلية البريطانية في القدس كل من رئيس دائرة التنمية بيلي ستيوارت، ورئيس قسم البرامج الإنسانية والمساعدات فلورانس كارسون، ومدير مكتب القنصلية في قطاع غزة كمال الغرباوي.

ووضع أبو هولي الوفد في صورة الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين الفلسطينيين؛ نتيجة تراجع خدمات (أونروا) ؛ وارتفاع معدلات الفقر في أوساطهم الى 90% خاصة في مخيمات لبنان وسوريا وقطاع غزة، محذراً من خطورة تفاقمها على امن واستقرار المنطقة، ما لم تعالج ازمة ( أونروا) المالية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته نحوها، وتمكينها من القيام بواجباتها تجاه اللاجئين والمخيمات الفلسطينية.

واستعرض أبو هولي جهود التي تبذلها منظمة التحرير الفلسطينية على كافة المستويات، والمحافل الدولية، لدعم واسناد (أونروا) في حشد مواردها المالية، وتأمين التمويل المستدام.

ودعا أبو هولي بريطانيا (المملكة المتحدة) الى زيادة تمويلها، ورفع مستواه الى ما كان عليه في العام 2018، والذي بلغ في حينه (93 مليون دولار)، مثمناً دورها في اللجنة الاستشارية والفرعية في دعم (أونروا) ، وقرارها بتسريع تقديم
مساهمتها المالية للعام 2023 التي بلغت 10 مليون جنيه إسترليني (12 مليون دولار) لتمكين الوكالة من القيام بواجباتها في توفير خدمات التعليم والخدمات الصحية والغذاء الطارئ للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.

من جهته اكد "ستيوارت"، ان الوضع المالي لـ (أونروا) صعب، وان هناك التزام كامل من المملكة المتحدة (بريطانيا) لتمويل (أونروا) ودعم عمل برامجها.

وأشار الى ان بلاده تدرس زيادة تمويلها لـ (أونروا) ، وانها تدعم تخصيص موازنة من ميزانية الأمم المتحدة لدعم ميزانية الوكالة.

وحضر الاجتماع من دائرة شؤون اللاجئين، مدير عام الاعلام والدراسات و(أونروا) رامي المدهون، مدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية عادل منصور، ومدير مكتب رئيس الدائرة نبيهة الحافي.

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