شؤون فلسطينية

تواصل دعوات مساندة الأسرى في برنامجهم النضالي ضد الاعتقال الإداري

تواصل دعوات مساندة الأسرى في برنامجهم النضالي ضد الاعتقال الإداري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تتواصل الدعوات الفلسطينية لإسناد الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، ودعم خطواتهم الاحتجاجية وبرنامجهم النضالي ضد إدارة مصلحة السجون، التي تُصعّد من اعتداءاتها بحقهم وتعتقلهم في ظروف قاسية. 

وشددت الدعوات على ضرورة دعم خطوات الأسرى ونصرتهم في ظل التهديدات والتضحيات التي يقدمونها، إلى جانب أهمية تسليط الضوء إعلامياً على معاناة الأسرى وإبراز قضيتهم أمام العالم. 

ودعا الأسرى الإداريون كل المخلصين والأحرار والقوى والمؤسسات والفعاليات التي تتكامل معنا في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، وصولًا إلى ملاحقته القانونية في محكمة الجنايات الدولية، للتكامل في الدور والمسئولية لتعزيز الصمود والمضي موحدين نحو الحرية والعدالة والانتصار. 

وأكد الأسرى الإداريون أنهم يتعرضون لأبشع أشكال الظلم المستمر عبر إجراءات الاعتقال الإداري التعسفي الذي يمارس بحقهم ويلحق أكبر الضرر بنا وبعائلاتهم كأنيابٍ تنهش أجسادهم بصورة متكررة خلال العقود الأخيرة. 

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