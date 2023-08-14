شؤون فلسطينية

الشعبية تطالب البدء بالإجراءات التي توفر بيئة سليمة لإجراءات الانتخابات المحلية

الشعبية تطالب البدء بالإجراءات التي توفر بيئة سليمة لإجراءات الانتخابات المحلية
الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمخرجات اللقاء الوطني التشاوري، الذي أكّد على أهميّة وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزّة، ومطالبتهم الجهات الرسمية في الضفة وغزه تسهيل إجرائها.

ودعت الجبهة الجهات الرسمية في غزة والضفة إلى البدء في اتّخاذ الإجراءات الضرورية التي توفر البيئة الصحية لعقد هذه الانتخابات، ودعوة لجنة الانتخابات المركزية للقدوم إلى غزة للقيام بدورها في التحضير والإعداد والإشراف على إجرائها وفقاً للقانون.

وجدّدت تأكيدها على أنّ الانتخابات مطلبٌ واستحقاقٌ ديمقراطيٌ، ومن حقّ شعبنا انتخاب ممثليه على المستويات كافة، والتي نعتبر إجراء انتخابات الهيئات المحلية خطوة هامه على طريق إجراء الانتخابات الشاملة في كلّ الهيئات واللجان والأجسام الوطنية والاتحادات وفي المقدمة منها منظمة التحرير الفلسطينية.

وثمّنت الجبهة إبداء لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة استعدادها  لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، ودعوتها لجنة الانتخابات المركزية ورئيسها الدكتور حنا ناصر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص.

وأكدت الجبهة على أنّ هذا الاستحقاق الديمقراطي في حال إنجازه، يشكل مقدّمةً هامةً لإجراء الانتخابات الشاملة والتي بدورها تشكل مدخلاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وتوحيد طاقات شعبنا، وتفعيل المجتمع بكل قطاعاته في التصدي للاحتلال، وللتحديات والمخاطر التي تحدّق بقضيتنا الوطنية.

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