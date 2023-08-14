شؤون فلسطينية

حماس: جاهزون للانتخابات المحلية ونتعامل بمرونة في كل الاتجاهات

حماس: جاهزون للانتخابات المحلية ونتعامل بمرونة في كل الاتجاهات
الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تؤمن أن الانتخابات هي حق طبيعي وواجب لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي له، إن "اللقاء الوطني التشاوري حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية رسخ حالة من العمل الوطني المشترك والحالة التشاورية الدائمة التي تنتهجها.

وأضاف أنه سبق اللقاء الوطني التشاوري لقاءات متعددة من أجل الدفع لإجراء انتخابات البلدية، مشيراً إلى أن الكل الوطني الفلسطيني يجمع على إجراء انتخابات بلدية للنهوض بالعمل البلدي والمجتمعي في قطاع غزة .

وأعلن القانوع جاهزية حركته لإجراء انتخابات الهيئات المحلية، قائلاً: "نعلن بسط أيدينا للجميع ونتعامل بمرونة في كل الاتجاهات من أجل إجراء انتخابات البلدية".

وأعرب عن أمله في أن تكون انتخابات الهيئات المحلية بوابة حقيقية للانتخابات الشاملة، موضحاً أن قطاع غزة ساحة الحريات والديمقراطية، والفصائل تمارس حقها بكل حرية.

ولفت القانوع إلى أن الحركة في حالة تشاور دائم مع الفصائل الفلسطينية ومكونات شعبنا في كل القضايا.

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