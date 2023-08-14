مقتل 48 شخصاُ في الهند بعد هطول أمطار غزيرة

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة انزلاقات التربة والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الهند إلى 49 قتيلا، تسعة منهم بانهيار معبد، بعدما كانت 24 قتيلا، فيما عشرات آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الإثنين.وتسبب هطول الأمطار الغزيرة مدى أيام في تدمير جسور ومبانٍ وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش اللتين تقعان شمال البلاد.وخلال فصل الأمطار الموسمية، تتكرر الفيضانات وانزلاقات التربة وتتسبب بأضرار كبيرة. ويقول العلماء إن الأمطار الموسمية ازدادت قوة وصارت أكثر تواترا بسبب تغير المناخ.وقُتل 41 شخصا في ولاية هيماشال براديش، الأكثر تضررا خلال الساعات الـ24 الماضية، بعدما كانت الحصيلة فيها 16 قتيلا، بحسب ما أفاد بيان رسمي، من بينهم تسعة في انهيار معبد هندوسي في شيملا، عاصمة تلك الولاية.وأضاف البيان أن 13 آخرين على الأقل في عداد المفقودين.