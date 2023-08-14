شؤون فلسطينية

اعتمد تشكيلات الوظائف العامة الجديد.. أبرز قرارات مجلس الوزراء

اعتمد تشكيلات الوظائف العامة الجديد.. أبرز قرارات مجلس الوزراء
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، جدول التشكيلات للوظائف العامة لعام 2023/2024، وفق الإجراءات القانونية، وخطة تعيين الكادر الوظيفي في وزارة التربية والتعليم.

كما اعتمد المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، مخصصا ماليا لشراء معدات ومواد لتركيب الأطراف الصناعية.

كذلك، اعتمد توصيات لجنة متابعة مالكي أراضي جامعة نابلس للتعليم التقني والمهني لتعويض أصحاب الأراضي وفق القانون.

وصادق مجلس الوزراء على استملاك عدد من قطع الأراضي لقيام مشاريع تنموية واجتماعية في رام الله وجنين، وأحال عددا من موظفي الدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية للتقاعد المبكر، حسب الأصول والقانون.

واستمع مجلس الوزراء، في جلسته، إلى تقرير من وزيرة الصحة مي الكيلة حول ما قام به الفريق الطبي الهندي المختص بتركيب الأطراف الصناعية، الذي يزور فلسطين حاليا، حيث قام بتركيب أطراف صناعية لـ 450 حالة، كما تكفل الفريق بتدريب كوادر طبية فلسطينية لتركيب تلك الأطراف مع توفير المعدات والمواد الخام اللازمة لذلك والتي تم تقديمها لوزارة الصحة.

وسيزور الفريق الطبي الهندي قطاع غزة لتركيب أطراف صناعية للحالات التي حددتها وزارة الصحة.

وقد أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للفريق الطبي الهندي.

وفي الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء في مستهل الجلسة، رحب مجلس الوزراء بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تعيين السفير نايف السديري سفيرا فوق العادة غير مقيم للمملكة العربية السعودية لدى فلسطين، وقنصلا عاما للمملكة في مدينة القدس المحتلة.

 وثمن رئيس الوزراء هذه الخطوة التي تحمل معانيَ ودلالات سياسية مهمة، في مواجهة إجراءات الاحتلال.

وفي شأن آخر، أثنى رئيس الوزراء على إعلان الحكومة الأسترالية اعتبار أن "الأراضي الفلسطينية محتلة" بما فيها القدس الشرقية، وأن المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية" حسب القانون الدولي، مؤكدا أن هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي منسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، معربا عن تطلعه إلى اعتراف أستراليا بدولة فلسطين.

وثمن موقف تحالف المنظمات والمؤسسات الأميركية الذي يحمل اسم "مجتمع خالٍ من الأبارتهايد" المناهض للجرائم المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، إذ يضم أكثر من 200 منظمة في أميركا الشمالية ما بين مؤسسة ونقابة وكنيسة.

كما رحب رئيس الوزراء بإطلاق أكثر من 1200 شخصية أكاديمية عالمية عريضة تتحدث عن النظام العنصري الإسرائيلي، الذي تتسبب به قوات الاحتلال طويلة الأمد وغير القانونية للأراضي الفلسطينية، وذلك دعماً للرواية الفلسطينية والموقف الفلسطيني، وتُثبت وجود نظام فصل عنصري من وجهة نظر أكاديمية وعلمية، ودعم المطالبات بإعادة تفعيل اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري في الأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة

اشتية يدعو اليابان للاعتراف بالدولة الفلسطينية

اشتية يدعو اليابان للاعتراف بالدولة الفلسطينية

حملة المقاطعة فلسطين ترحب بموقف لاعب في نادي الوحدات

حملة المقاطعة فلسطين ترحب بموقف لاعب في نادي الوحدات

الشعبية تطالب البدء بالإجراءات التي توفر بيئة سليمة لإجراءات الانتخابات المحلية

الشعبية تطالب البدء بالإجراءات التي توفر بيئة سليمة لإجراءات الانتخابات المحلية

حماس: جاهزون للانتخابات المحلية ونتعامل بمرونة في كل الاتجاهات

حماس: جاهزون للانتخابات المحلية ونتعامل بمرونة في كل الاتجاهات

اعتداءات بالضفة الغربية ومسيرة استفزازية لمستوطنين مسلحين بالخليل

اعتداءات بالضفة الغربية ومسيرة استفزازية لمستوطنين مسلحين بالخليل

ملحق كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح الثلاثاء

ملحق كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الثلاثاء

اعتمد تشكيلات الوظائف العامة الجديد.. أبرز قرارات مجلس الوزراء

اعتمد تشكيلات الوظائف العامة الجديد.. أبرز قرارات مجلس الوزراء

الدولار يواصل الارتفاع مقابل الشيكل.. كم وصل سعر الصرف؟

الدولار يواصل الارتفاع مقابل الشيكل.. كم وصل سعر الصرف؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حملة المقاطعة فلسطين ترحب بموقف لاعب في نادي الوحدات

حملة المقاطعة فلسطين ترحب بموقف لاعب في نادي الوحدات

اعتداءات بالضفة الغربية ومسيرة استفزازية لمستوطنين مسلحين بالخليل

اعتداءات بالضفة الغربية ومسيرة استفزازية لمستوطنين مسلحين بالخليل

جنين:الأجهزة الأمنية تلقي القبض على مجموعة من المطلوبين للعدالة وتصادر كمية كبيرة من الأسلحة

جنين:الأجهزة الأمنية تلقي القبض على مجموعة من المطلوبين للعدالة وتصادر كمية كبيرة من الأسلحة

فتح: جاهزون لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

فتح: جاهزون لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

لجنة الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال تقرر خطوات احتجاجية وصولاً للتمرد والعصيان

لجنة الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال تقرر خطوات احتجاجية وصولاً للتمرد والعصيان

طالع: البيان الختامي للقاء التشاوري حول الانتخابات المحلية بغزة

طالع: البيان الختامي للقاء التشاوري حول الانتخابات المحلية بغزة

مصرع مواطن بحادث سير في طولكرم

مصرع مواطن بحادث سير في طولكرم

حماس: حريصون على أن تكون الانتخابات البلدية خطوة للأمام على صعيد الشراكة والمصالحة

حماس: حريصون على أن تكون الانتخابات البلدية خطوة للأمام على صعيد الشراكة والمصالحة

منوعات

نجم باب الحارة.. &quot;الشيخ عبد العليم&quot; يستعد لإطلاق ألبوماً للأغاني العاطفية

نجم باب الحارة.. "الشيخ عبد العليم" يستعد لإطلاق ألبوماً للأغاني العاطفية

شاهد: جورجينا رودريغيز تحتفل بعودتها للرياض وفوز صديقها رونالدو

شاهد: جورجينا رودريغيز تحتفل بعودتها للرياض وفوز صديقها رونالدو

صور: أسماء جلال بإطلالة جريئة ومثيرة والجمهور يغازلها

صور: أسماء جلال بإطلالة جريئة ومثيرة والجمهور يغازلها

حورية فرغلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد استئصالها الرحم

حورية فرغلي تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد استئصالها الرحم

بالصور: مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مُبهرة

بالصور: مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مُبهرة

شاهد: زينة وآيتن عامر وأسماء إبراهيم يشعلنّ السوشيال ميديا بوصلة رقص جريئة

شاهد: زينة وآيتن عامر وأسماء إبراهيم يشعلنّ السوشيال ميديا بوصلة رقص جريئة

شاهد: رضوى الشربيني تتصدر الترند بإطلالة باربي

شاهد: رضوى الشربيني تتصدر الترند بإطلالة باربي

سمية الخشاب تكشف أسرار نجاح أغنية &quot;أركب على الموجة&quot;

سمية الخشاب تكشف أسرار نجاح أغنية "أركب على الموجة"

نادين نجيم تخرج عن صمتها وتوضح أسباب تواجدها في قصر العدل مؤخراً

نادين نجيم تخرج عن صمتها وتوضح أسباب تواجدها في قصر العدل مؤخراً

عربي

الإمارات تنفي مزاعم تسليح أي من طرفي الصراع في السودان

الإمارات تنفي مزاعم تسليح أي من طرفي الصراع في السودان

البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

أول تصريح للسفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية بعد توليه منصبه

أول تصريح للسفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية بعد توليه منصبه

قمة مصرية فلسطينية أردنية اليوم في مدينة العلمين

قمة مصرية فلسطينية أردنية اليوم في مدينة العلمين